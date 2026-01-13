81-летняя бабуля начала играть и стримить Minecraft, чтобы помочь внуку в борьбе с раком

Принято считать, что стриминг и многочасовые посиделки в видеоиграх — удел молодых, но жизнь регулярно доказывает обратное. Иногда виртуальные миры становятся не просто развлечением, а способом объединить семью перед лицом беды. Трогательная история пришла из американского штата Аризона, где 81-летняя Сью Джекотт освоила «кубическое ремесло» и стала звездой YouTube ради спасения своего внука.

Сью, взявшая себе никнейм GrammaCrackers, никогда не интересовалась играми, пока внуки не показали ей Minecraft. Желание быть на одной волне с младшим поколением быстро переросло в настоящую страсть.

Я играла всю ночь напролет, потому что у меня уже нет мамы, которая сказала бы мне ложиться спать.

— иронизирует Джекотт. Ее первое видео на YouTube мгновенно набрало полмиллиона просмотров, а за месяц на канал подписалось более 100 000 человек.

Однако за успехом канала стояла серьезная цель. Летом 2024 года у её 17-летнего внука Джека Селфа диагностировали редкую и агрессивную форму рака мягких тканей. Счета за лечение, по словам бабушки, были сопоставимы со стоимостью небольшого дома. Сью решила использовать популярность во благо: монетизация видео и стримов пошла на оплату медицинских услуг.

Игровое сообщество проявило невероятную солидарность. Зрители присылали пожертвования от одного доллара до пяти тысяч, а краудфандинговая кампания собрала почти 35 000 долларов. Усилия семьи и врачей увенчались успехом: недавно Джек объявил, что рак отступил и он здоров.

Стоит отметить, что пожилые геймеры в последнее время всё чаще показывают класс молодежи и становятся звездами новостных заголовков. Совсем недавно мы рассказывали о феноменальном успехе киберспортсменки из Японии в другом жанре.

Ну и, конечно, этот случай заставляет вспомнить главную звезду игрового YouTube — Ширли Карри. Знаменитая «Бабушка Скайрима» продолжает оставаться важной фигурой для фанатов RPG. Напомним, что ранее знаменитая бабуля Скайрима вернулась, чтобы лично оценить ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion.