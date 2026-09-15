9-летний сын потратил $118 000 с корпоративной карты отца на рекламу своих видео по Minecraft и Roblox

Дэйв, отец ведущего YouTube-канала Mighty Mike Plays, рассказал, что его 9-летний сын Майк потратил $118 000 с корпоративной кредитки отца на продвижение своих роликов по Minecraft и Roblox. Об этом стало известно только после того, как траты заметил работодатель.

Всё началось с того, что Майк расстроился из-за отсутствия просмотров. Дэйв помог сыну запустить пробную рекламную кампанию на $20 и показал, как настроить бюджет. После этого мальчик, по словам отца, вернулся к рекламным инструментам и начал запускать кампании сам — он не понял, что бюджет был лимитом. Траты шли три недели.

Дэйва вызвали на встречу с руководством и финансистами, где попросили объяснить $118 000 на его карте. Транзакции были связаны с продвижением видео «Mighty Mike», «Epic Roblox» и роликов по Minecraft. Три видео набрали около 200 000 просмотров.

Пока неизвестно, придётся ли Дэйву вернуть деньги и сохранит ли он работу. Он признал, что виноват сам — оставил платёжные данные без лимитов и родительского контроля. Семья планирует удалить реквизиты и поставить ограничения, а канал может быть приостановлен. Майк на вопрос, что сказать зрителям, ответил: «Я точно влип».