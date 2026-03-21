Анонсировано обновление Chaos Cubed для игры Minecraft с новым подземным биомом и уникальным мобом

В рамках недавней трансляции Minecraft Live разработчики из студии Mojang поделились планами по развитию своей популярной песочницы. Сначала создатели напомнили о скором выходе апдейта Tiny Takeover, релиз которого намечен на 24 марта. Это обновление добавит более 100 новых текстур для детенышей различных существ и предмет Золотой одуванчик, позволяющий навсегда остановить их рост. Однако главным событием стала презентация следующего крупного контентного патча под названием Chaos Cubed.

Ключевым нововведением Chaos Cubed станет свежий подземный биом Серные пещеры. По словам геймдизайнера Дэниела Янссона, эта локация вдохновлена реальными горячими источниками. Пещеры состоят из красных блоков киновари и желтых блоков серы. На дне местных водоемов скапливается концентрированная сера, выделяющая опасный газ. Если игрок подойдет слишком близко к таким испарениям, его персонаж получит эффект тошноты, сопровождающийся сильным искажением камеры.

В этом же биоме обитает новый моб Серный куб, внешне напоминающий желтого слизня. Главная особенность этого существа заключается в его способности поглощать брошенные предметы. Проглотив блок, куб перестает двигаться самостоятельно и превращается в своеобразный мяч, который игроки могут толкать. Физические свойства куба меняются в зависимости от поглощенного материала. Например, лед заставляет его сильно скользить, шерсть делает моба легким и прыгучим, а металл значительно утяжеляет.

Разработчики отмечают, что механика Серного куба отлично подойдет для создания различных мини-игр, таких как гольф, теннис или пинбол. Моб также хорошо взаимодействует с механизмами из красной пыли и ловушками. Как и обычные слизни, при получении урона Серный куб распадается на 2 более мелкие версии, которые со временем вырастают до стандартных размеров.