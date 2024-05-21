ChatGPT официально появится в Minecraft

Корпорация Microsoft интегрирует технологию Copilot (основанную на GPT-4) в консоль Xbox, предоставляя игрокам возможность использовать ChatGPT в Minecraft и других играх.
ИИ сможет создавать гайды по прохождению, а так же давать советы.Игроки смогут использовать запросы для взаимодействия с ChatGPT. На мероприятии сотрудники Microsoft продемонстрировали работу Copilot в Minecraft. Игрок спросил у ИИ, как сделать меч. В ответ на это Copilot сперва попросил пользователя открыть инвентарь, а после сообщил, что игроку не хватает материалов для того, чтобы создать снаряжение. Далее ассистент рассказал, где добыть необходимые ресурсы.
Эта интеграция открывает новые возможности для игрового взаимодействия, позволяя ChatGPT выступать в качестве виртуального помощника и компаньона, помогая игрокам создавать, исследовать и решать задачи в играх. В Microsoft пока не рассказали, в каких играх появится поддержка Copilot. Судя по анонсу, сперва интеграцию введут в Minecraft.