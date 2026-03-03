Для Minecraft вышел 11-й снапшот версии 26.1

Разработчики продолжают активное тестирование обновления 26.1 для Minecraft, постепенно дорабатывая механику, баланс и визуальные детали. Новый снапшот сосредоточен не на крупном контенте, а на точечных изменениях, которые влияют на торговлю, лут, поведение мобов и общее звуковое оформление игры.

Основные изменения:

Библиотекари уровня «Мастер» теперь продают красные и жёлтые свечи вместо бирок. Приобрести бирки можно у странствующего торговца.

Бирки убраны из лута Древних городов и Лесных особняков.

Немного обновлены текстуры взрослых и маленьких кроликов.

Свиньи получили звуки поедания пищи.

Козлята теперь поворачивают голову перед тараном.

Обновлены звуки «трубы» у нотных блоков.

Название дропа — «Крошечный захват» В оригинале он называется «Tiny Takeover». Название официально раскрыли в новом выпуске Minecraft Monthly.