Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
Для Minecraft вышел 6-й снапшот версии 26.1

Разработчики продолжают дорабатывать визуальную и поведенческую составляющую мобов, уделяя особое внимание их детёнышам. В новом снапшоте изменения в основном направлены на внешний вид, анимации и логику поведения.

Основные изменения:

  • Ещё больше мобов-детёнышей получили обновлённые модели и текстуры. В этот список вошли пчёлы, лисы, козы, верблюды, броненосцы, белые медведи и ламы, благодаря чему их внешний вид стал более детализированным и единообразным.
  • У детёнышей аксолотлей появилась собственная анимация состояния «мертвеца», отличающаяся от анимации взрослых особей.
  • Детёныши белых медведей больше не проявляют агрессию по отношению к лисам, что делает их поведение более логичным и естественным.
  • На детёнышах верблюдов больше не отображаются сёдла, если они на них надеты, что устраняет визуальное несоответствие.
