Для Minecraft вышел 6-й снапшот версии 26.1

Разработчики продолжают дорабатывать визуальную и поведенческую составляющую мобов, уделяя особое внимание их детёнышам. В новом снапшоте изменения в основном направлены на внешний вид, анимации и логику поведения.
Основные изменения:
- Ещё больше мобов-детёнышей получили обновлённые модели и текстуры. В этот список вошли пчёлы, лисы, козы, верблюды, броненосцы, белые медведи и ламы, благодаря чему их внешний вид стал более детализированным и единообразным.
- У детёнышей аксолотлей появилась собственная анимация состояния «мертвеца», отличающаяся от анимации взрослых особей.
- Детёныши белых медведей больше не проявляют агрессию по отношению к лисам, что делает их поведение более логичным и естественным.
- На детёнышах верблюдов больше не отображаются сёдла, если они на них надеты, что устраняет визуальное несоответствие.