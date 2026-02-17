ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 180 оценок

Для Minecraft вышел 8-й снапшот версии 26.1

RedDay13 RedDay13

Mojang Studios выпустила новый снапшот для грядущего обновления 26.1, который стал восьмым и финальным контентным снапшотом в текущем дропе. Главное визуальное новшество этого снапшота - завершение масштабной работы над детенышами мобов:

  • Разработчики обновили модели и текстуры для последних «малышей», которые ещё не получили редизайн: Панды, Хоглины и Зоглины, Лавомерки, Нюхачи
  • Исправлены хитбоксы малышей-зомби, малышей-пиглинов и малышей-жителей. Теперь они снова могут свободно проходить в проемы высотой всего в 1 блок, как это и задумано изначально.
  • Разработчики откатили объем выделяемой оперативной памяти обратно до 2 ГБ. Предыдущее увеличение этого параметра приводило к вылетам игры на некоторых конфигурациях ПК. Это изменение должно сделать снапшот более стабильным.

Поскольку это последний контентный снапшот, игрокам стоит ожидать в ближайшие недели лишь релизные кандидаты, а затем и полноценный релиз версии 26.1.

4
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий