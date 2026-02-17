Для Minecraft вышел 8-й снапшот версии 26.1

Mojang Studios выпустила новый снапшот для грядущего обновления 26.1, который стал восьмым и финальным контентным снапшотом в текущем дропе. Главное визуальное новшество этого снапшота - завершение масштабной работы над детенышами мобов:

Разработчики обновили модели и текстуры для последних «малышей», которые ещё не получили редизайн: Панды, Хоглины и Зоглины, Лавомерки, Нюхачи

Исправлены хитбоксы малышей-зомби, малышей-пиглинов и малышей-жителей. Теперь они снова могут свободно проходить в проемы высотой всего в 1 блок, как это и задумано изначально.

Разработчики откатили объем выделяемой оперативной памяти обратно до 2 ГБ. Предыдущее увеличение этого параметра приводило к вылетам игры на некоторых конфигурациях ПК. Это изменение должно сделать снапшот более стабильным.

Поскольку это последний контентный снапшот, игрокам стоит ожидать в ближайшие недели лишь релизные кандидаты, а затем и полноценный релиз версии 26.1.