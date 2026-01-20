ЧАТ ИГРЫ
Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
Для Minecraft вышел четвёртый снапшот версии 26.1

RedDay13 RedDay13

Разработчики выпустили 4-й снапшот обновления 26.1, в котором сосредоточились на визуальных доработках и небольших, но заметных правках существ. Основное внимание на этот раз уделили детёнышам животных.

Что изменилось:

  • Жеребята, ослята, мулята, а также детёныши зомби- и скелета-лошади получили обновлённые модели и текстуры.
  • Для жеребят добавлен набор новых звуков.
  • Хитбоксы жеребят и детёнышей зомби- и скелета-лошади увеличены, чтобы соответствовать обновлённым моделям.
  • У цыплят исправлена ошибка с текстурами крыльев.

Снапшот продолжает полировку визуальной части игры и готовит почву для следующих изменений в версии 26.1

