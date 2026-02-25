Для Minecraft вышел десятый снапшот версии 26.1: Новые визуальные детали и правки мобов

Разработчики выпустили десятый снапшот обновления 26.1. Несмотря на то что на прошлой неделе появился снапшот №9, он оказался лишь техническим хотфиксом к предыдущей сборке, поэтому полноценным этапом обновления его не считают. Новый снапшот приносит несколько изменений, затрагивающих визуальные эффекты и поведение некоторых существ.
Основные изменения:
- Золотой одуванчик получил визуальную индикацию роста. Теперь состояние растения можно определить по частицам: если они движутся вниз, рост приостановлен, а частицы, направленные вверх, означают его возобновление.
- Изменён внешний вид детёнышей нежити. У малышей зомби, кадавров и утопленников уменьшили размеры головы, благодаря чему модели выглядят более аккуратно и пропорционально.
- Обновлены маленькие лавомерки. Теперь они перенимают тепло от существ или объектов, на которых стоят. Кроме того, их щетина получила анимацию, что делает поведение мобов более живым визуально.
- Мини-стойки для брони стали корректно отображать экипировку. Маленькие версии стоек теперь показывают модели брони соответствующего размера.