Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 194 оценки

Для Minecraft вышел десятый снапшот версии 26.1: Новые визуальные детали и правки мобов

RedDay13 RedDay13

Разработчики выпустили десятый снапшот обновления 26.1. Несмотря на то что на прошлой неделе появился снапшот №9, он оказался лишь техническим хотфиксом к предыдущей сборке, поэтому полноценным этапом обновления его не считают. Новый снапшот приносит несколько изменений, затрагивающих визуальные эффекты и поведение некоторых существ.

Основные изменения:

  • Золотой одуванчик получил визуальную индикацию роста. Теперь состояние растения можно определить по частицам: если они движутся вниз, рост приостановлен, а частицы, направленные вверх, означают его возобновление.
  • Изменён внешний вид детёнышей нежити. У малышей зомби, кадавров и утопленников уменьшили размеры головы, благодаря чему модели выглядят более аккуратно и пропорционально.
  • Обновлены маленькие лавомерки. Теперь они перенимают тепло от существ или объектов, на которых стоят. Кроме того, их щетина получила анимацию, что делает поведение мобов более живым визуально.
  • Мини-стойки для брони стали корректно отображать экипировку. Маленькие версии стоек теперь показывают модели брони соответствующего размера.
