Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
Для Minecraft вышел пятый снапшот под номером 26.2: Серные гейзеры, новые серные кубы и изменения мобов

RedDay13

Команда разработчиков представила пятый снапшот версии 26.2. Обновление привносит несколько изменений в геймплей, а также добавляет новые механики для взаимодействия с серой и динамитом.

Теперь серные кубы могут превращаться во «Взрывной» архетип. Если куб поглотит динамит, он становится опасным — такой блок способен взорваться. Активировать динамит внутри можно тремя способами: с помощью редстоуна, огня или детонацией соседнего взрыва. Стоит учитывать, что вытащить уже активированный динамит ножницами не удастся, а поймать такого моба в ведро тоже не получится.

Гиперактивная сера получила новое применение. Если разместить её над магмой и накрыть от одного до четырёх блоков воды, на этом месте образуется гейзер. Периодически природный фонтан извергается: в воздух взлетают облака частиц, а все мобы в радиусе действия подкидываются вверх.

Разработчики также внесли корректировки в спавн мобов. Теперь хоглины больше не появляются на мирной сложности. Кроме того, были пересмотрены хитбоксы нескольких существ: уточнена высота глаз и скорректировано положение всадника при верховой езде.

