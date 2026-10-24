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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 648 оценок

Для переписанного на Rust клиента Minecraft вышел мод с черной дырой и трассировкой гравитационных лучей

Extor Menoger Extor Menoger

Моддер под псевдонимом Stink-O выпустил обновление 0.3.0 для модификации Orbital Laser, разрабатываемой для проекта Horizon. Данный проект представляет собой неофициальное воссоздание Minecraft Java Edition 26.3 на языке программирования Rust. Свежий патч внедрил в игру тяжелое орбитальное орудие нового типа, способное генерировать полноценную сингулярность с динамическим расчетом гравитационного искривления окружающего пространства.

Новый режим орбитального удара под названием Black Hole активируется при наведении целеуказателя на любую точку в радиусе до 200 блоков. В небе на высоте 28 блоков мгновенно распахивается черная дыра, лучи света вокруг которой рассчитываются в реальном времени сквозь гравитационное поле. Пользовательский шейдер полноценно воссоздает кольцо Эйнштейна и вращающийся аккреционный диск, сквозь который в перспективе преломляется ландшафт кубического мира. Из полюсов космического тела вырываются релятивистские струи, прожигающие породу до самого бедрока.

Гравитационная воронка в процессе работы вырывает из поверхности 160 блоков и затягивает их на орбиту. Обломки деформируются, раскаляются и исчезают за горизонтом событий, а уцелевшая порода разлетается во все стороны в радиусе до 52 блоков. Удар полностью стирает любых мобов и предметы в радиусе 40 блоков, оставляя на месте падения глубокий кратер из обсидиана и плачущего обсидиана со спиральными рукавами из скалка и черного бетона. Помимо сингулярности арсенал включает луч плазмы и божественный свет, плавящие землю в стекло, магму, кварц и золотые жилы.

Для запуска модификации используется специальный форк клиента Horizon, поскольку стандартный интерфейс модов пока не содержит готовых инструментов для прямого редактирования мира и отрисовки тяжелых шейдерных эффектов. Сам проект Horizon исполняется на графическом API Vulkan и использует оригинальные ресурсы установленной копии Minecraft Java Edition, подключая модификации в виде скомпилированных модулей WebAssembly.

Демонстрация физических эффектов спровоцировала масштабную дискуссию в сообществе о перспективах перехода на альтернативные движки. Автор модификации поинтересовался у аудитории, сумеет ли моддинг на Rust превзойти классическую платформу на Java. Представители традиционной сцены отнеслись к подобным заявлениям со скепсисом. Создатель популярных дополнений под ником Buuz135 заявил, что такое можно реализовать и на Java, поэтому ничего впечатляющего тут нет.

Нет, потому что на самом деле нет хорошей причины переделывать игру на Rust. У нас уже есть отличные инструменты для моддинга на Java. Кроме того, эта реализация Minecraft незаконно крадет мой собственный код, чтобы заставить работать шейдеры. Я этого не оцениваю.
- Команда разработчиков графического мода Iris Shaders

Несмотря на обвинения в заимствовании чужих наработок и технические разногласия между разработчиками, проект Horizon продолжает развиваться на GitHub под лицензией MIT. На текущий момент клиент проходит 281 автоматический тест на полную идентичность механике и физике оригинальной игры от Mojang, а создатели Orbital Laser работают над упрощением процесса установки пользовательских модулей.

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