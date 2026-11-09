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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 695 оценок

До 50 игроков на одном сервере - Minecraft представила Realms Pro для больших компаний

GameTrailers GameTrailers

Mojang выпустила новый трейлер Minecraft, посвящённый сервису Realms Pro. Он позволяет создавать частные серверы, рассчитанные на одновременную игру до 50 человек, и открывает больше возможностей для совместного творчества и развлечений.

Главной особенностью Realms Pro стала поддержка значительно большего числа участников по сравнению с обычными серверами Realms. Теперь друзья и целые сообщества могут объединяться, чтобы строить собственные города, организовывать масштабные проекты и устраивать разнообразные мини-игры.

В новом трейлере разработчики делают акцент на совместных приключениях и творческой свободе. Увеличенный лимит игроков позволяет создавать более оживлённые миры, в которых каждый участник сможет найти себе занятие.

Minecraft Realms Pro уже доступен. Новый формат частных серверов ориентирован прежде всего на большие компании и сообщества, которым не хватало возможностей стандартного Realms.

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