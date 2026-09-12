Энтузиаст доказал возможность прохождения Minecraft без участия игрока с помощью симуляции на 2 млрд лет

Ютубер и программист под ником RedLogic провел масштабный технический эксперимент, задавшись целью выяснить, способна ли игра Minecraft пройти саму себя без малейшего вмешательства со стороны человека. В основу исследования лег давний теоретический спор ютубера RetroGamingNow, предполагавший принципиальную возможность цепочки случайных игровых событий. Теория строилась на механике переноса блоков эндерменами, спонтанном создании снежных големов, подрывах криперов и случайном проникновении мобов в портал финального измерения для ликвидации дракона.

Для реализации подобного сценария требовался строго определенный мир, ведь враждебные и нейтральные существа не способны активировать портал в Край самостоятельно. Специально разработанная программа автора проанализировала варианты генерации и подобрала сид с номером -535646876083114041, где под биомом ледяных пиков естественным образом расположилась крепость с порталом, в котором изначально активированы все 12 очей Края. Поскольку прямой расчет каждого тика в игре потребовал бы миллиардов лет реального времени, энтузиаст создал отдельный симулятор на основе метода Монте-Карло, который объединил карту в крупные секторы и рассчитывал статистическую вероятность перемещения мобов и ключевых ресурсов.

Первой задачей алгоритма стало пробитие прямого прохода под землю силами процедурного хаоса. Лишь на отметке 34777 симулированных лет, что примерно в 7 раз превышает задокументированную историю человечества, бродячий эндермен впервые перенес вырезанную тыкву с аванпоста разбойников в заснеженный биом возле крепости. Спустя еще 2000 лет манипуляций тыква случайно встала на снежные блоки, породив ключевого снежного голема. Это создание спровоцировало агрессию криперов, чьи направленные детонации постепенно пробили толщу камня, и к 38700 году маршрут с поверхности прямо в активированную рамку портала был полностью открыт.

Оказавшись в измерении Края, мобы начали формировать условия для победы над боссом. На протяжении миллионов лет эндермены непрерывно таскали блоки с поверхности острова, возводя хаотичные земляные холмы вокруг обсидиановых башен. Первый защитный кристалл был уничтожен на отметке 3 млн лет случайным снежком голема, целившегося во врага, однако разрушение оставшихся девяти объектов затянулось на целые эпохи. Девятый кристалл был взорван спустя 181 млн лет, в то время как финальный десятый пал еще через 18 млн лет благодаря действиям одного и того же выжившего голема.

Уязвимость Дракона Края не гарантировала быстрой победы, поскольку наносить урон постоянно летающей цели могли только редкие взрывы криперов на земле рядом с големами. Первый результативный подрыв отнял у босса всего 4 единицы здоровья лишь спустя 28 млн лет после падения последнего кристалла. Финальная фаза затянулась на колоссальный срок, и только на отметке 1.975 млрд симулированных лет очередная детонация крипера сняла последние 3 единицы здоровья дракона, зафиксировав завершение игры без единого нажатия клавиш человеком.

Главным итогом многовековой симуляции стало тотальное опустошение виртуального мира. За почти 2 млрд лет кубическая вселенная пережила аналог тепловой смерти, где эндермены и взрывы превратили все биомы в изрытые пустоши, деревенские жители полностью исчезли, а ограниченный запас тыкв и блоков подошел к полному истощению.