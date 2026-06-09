Энтузиаст перенес Minecraft на игровую консоль PlayStation 2

Разработчик под ником OptiJuegos сообщил о выпуске неофициального порта Minecraft для домашней игровой консоли PlayStation 2. Проект под названием OptiCraft основан на исходном коде мобильной версии Minecraft Pocket Edition 0.6.1 и полностью работоспособен на реальном оборудовании.

Создатель отметил, что самым сложным этапом разработки стала оптимизация оперативной и видеопамяти, так как консоль PlayStation 2 обладает всего 32 МБ оперативной памяти. Для решения этой проблемы разработчику пришлось адаптировать код под векторный сопроцессор VU1. Благодаря проделанной работе и многочисленным исправлениям производительность игры превышает 30 кадров в секунду.

Версия OptiCraft включает в себя практически весь контент, который присутствовал в оригинальной Minecraft Pocket Edition 0.6.1, включая классический режим выживания. Автор порта использовал в качестве технической основы форк репозитория разработчика Kolyah35.

Поскольку проект находится на ранней стадии развития, в нем присутствует ряд технических ограничений. В частности, сохранение игрового процесса на данный момент возможно только на карту памяти в слоте 0. Для повышения стабильности и производительности из игры была удалена функция тумана, а также заблокирована возможность изменять некоторые графические настройки. Мультиплеер в текущей сборке отсутствует и его добавление пока не планируется. Также в игре могут встречаться небольшие визуальные баги и некорректное отображение текстур при нахождении внутри блоков.

Протестировать проект можно как на эмуляторе, так и на оригинальной консоли с помощью записи образа на диск DVD или через запуск файлов при помощи Free McBoot. Разработчик предупреждает, что для корректной работы через программу Open PS2 Loader требуется использовать версию 0.9.2, так как на более новых версиях запуск формата ELF может не сработать.