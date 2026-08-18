Энтузиаст перенес цифровую модель мозга настоящей мухи в Minecraft

Видеоблогер ro0oney провел необычный технический эксперимент, подключив к песочнице Minecraft цифровую симуляцию мозга настоящей плодовой мухи. Основой для проекта послужили открытые научные данные исследователей, которые ранее полностью отсканировали мозг умершего насекомого. Полученный массив данных содержит детальную карту из более чем 140 тыс. нейронов и свыше 54.5 млн синапсов, что позволило энтузиасту воспроизвести двигательные цепочки биологического организма внутри игры.

Для интеграции научной базы в игровой процесс автор разработал специальный мост на языке Python. Программа в реальном времени анализирует спайки нейронной активности и декодирует их в команды движения. Связь с игрой была настроена через протокол mcrcon, который непрерывно отправляет сигналы на локальный сервер, полностью заменяя стандартные алгоритмы поведения мобов на биологическую симуляцию.

Первым виртуальным телом для оцифрованного мозга стал паук, на предварительную оптимизацию которого ушло 2 недели. Оказавшись в заснеженном биоме, паук начал хаотично перемещаться по локации исключительно под воздействием импульсов нервной сети. Однако первый тест быстро вскрыл проблемы навигации в блочном мире: виртуальное насекомое совершало нелогичные маневры и раз за разом погибало от удушья, закапываясь в окружающие блоки.

Вторую фазу тестирования энтузиаст провел на модели пчелы, где симуляция показала более стабильный полет. При этом моб полностью проигнорировал базовые механики, заложенные разработчиками из студии Mojang. При нанесении урона игроком пчела не переходила в режим агрессии и не пыталась контратаковать, продолжая перемещаться исключительно по командам внешнего нейронного декодера.

Автор проекта подчеркнул, что его работа не имеет отношения к мистическому переносу сознания или созданию цифрового бессмертия. Речь идет исключительно о математической модели нейронных связей, а мир Minecraft был выбран в качестве доступного трехмерного полигона для визуализации работы биологических алгоритмов.