Энтузиаст с помощью нейросети запустил шутер ULTRAKILL прямо внутри Minecraft

Энтузиаст под ником alfr0762 представил необычную модификацию Ultracraft, которая объединяет скоростной ретро-шутер ULTRAKILL и песочницу Minecraft. Проект не просто воссоздает отдельные механики или спрайты на движке игры от Mojang, а буквально запускает официальный клиент боевика из Steam параллельно с кубическим миром и бесшовно транслирует его картинку в окно песочницы.

Техническая связка опирается на загрузчик Fabric для Minecraft версии 1.21.11 и специальный плагин UltraBridge для платформы BepInEx 5. При старте модификация самостоятельно находит установленный в Steam шутер, добавляет необходимые компоненты и синхронизирует процессы. Весь прогресс, накопленные очки стиля и купленное снаряжение сохраняются непосредственно внутри мира песочницы, не затрагивая оригинальные файлы сохранения боевика.

Автор модификации открыто указал в документации репозитория, что весь программный код для Fabric, плагин для связки двух движков, тесты и руководство пользователя писались с помощью нейросети Claude от компании Anthropic через интерфейс Claude Code под контролем и ручным тестированием человека.

В игре пользователь берет под управление робота V1, получая доступ ко всему фирменному арсеналу, скольжению, рывкам и механической руке с парированием. Зомби, скелеты и криперы начинают подчиняться правилам шутера, получая урон от взрывов, рикошетов монет по траектории и электрических разрядов. По миру также генерируются терминалы магазина оружия, арены тематических кругов Ада и бесконечный режим выживания Cyber Grind с 50 вариативными локациями.

Вместе с главным героем в кубические биомы перекочевали и враждебные создания из шутера. На равнинах появляются рядовые оболочки, в Нижнем мире обитают демонические создания, а измерение Края занимают небесные ангелы вроде Virtue. Модификация поддерживает совместное прохождение по локальной сети или через систему Essential, где игроки видят действия напарников, могут устраивать дуэли, воскрешать павших товарищей и совместно сражаться с боссами вплоть до дракона Края и Minos Prime.

Одновременный запуск двух требовательных проектов создает высокую нагрузку на видеокарту, поэтому автор предусмотрел расширенные настройки оптимизации. Пользователи могут снижать разрешение шутера до 480p или 360p, урезать дальность просчета окружения и регулировать объем крови на кубических блоках. Проект распространяется бесплатно и доступен на площадках CurseForge и Modrinth для операционных систем Windows.