Энтузиаст успешно запустил Minecraft на классической консоли Sega Saturn

Популярная песочница Minecraft продолжает покорять новые платформы, даже если они вышли несколько десятилетий назад. Разработчик под ником Frogbull сумел портировать игру на консоль Sega Saturn, которая была выпущена в середине 90-х годов. Это лишний раз доказывает стремление сообщества запускать современные проекты на самом неожиданном оборудовании.

Оригинальная Minecraft официально доступна практически на всех актуальных устройствах, однако версия для Sega Saturn стала результатом сложной работы с домашним программным обеспечением. На текущий момент порт находится в полностью играбельном состоянии. Пользователи уже могут свободно размещать блоки, разрушать их и путешествовать по базовому миру. Хотя функционал пока ограничен, сам факт стабильной работы игры на архитектуре пятого поколения консолей выглядит впечатляюще.

Автор проекта объяснил свой интерес простым сравнением с классикой шутеров. По его словам Minecraft напоминает ему Doom, так как это одна из тех игр, которые люди постоянно пытаются запустить на любом возможном железе. Работа над портом все еще продолжается. Разработчик рассматривает возможность добавления опциональной поддержки картриджа расширения памяти на 4 МБ для Sega Saturn. Это техническое решение позволило бы генерировать более масштабные миры и внести дополнительные улучшения в производительность игры.