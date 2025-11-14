Энтузиасты хотели воссоздать Чебоксары в Minecraft и запросили на это почти 2 миллиона рублей

На сайте Президентского фонда культурных инициатив была обнаружена заявка на грант для проекта под названием ЧувашКрафт: Виртуальная реконструкция города Чебоксары в компьютерной игре Minecraft 1:1. Инициатива предполагала создание полномасштабной цифровой копии столицы Чувашии, однако по итогам конкурса проект не получил поддержки.

Автором заявки выступила АССОЦИАЦИЯ МЕГАЦЕЛЬ-ЛУЧШИЙ ГОРОД. На реализацию своей идеи энтузиасты запрашивали у фонда 1 823 616 рублей, при общем бюджете проекта в 1 901 616 рублей. Проект был подан в рамках тематического направления Страна возможностей.

Согласно описанию, главной целью было активизировать интерес молодежи к историко-архитектурному наследию, урбанистике и цифровым технологиям. Предполагалось, что игровая платформа Minecraft станет инструментом для образовательного и культурного развития. Авторы планировали вовлечь молодых людей в процесс виртуального моделирования районов Чебоксар, включая такие знаковые места, как Красная площадь, Чебоксарский залив и Парк Победы.

В задачи проекта входило проведение серии онлайн-мероприятий по строительству, развитие цифровых сообществ в социальных сетях, а также создание медиаконтента о ходе виртуальной стройки. Целевой аудиторией были названы школьники, студенты и молодые специалисты в возрасте от 14 до 30 лет не только из Чувашии, но и из других регионов России и стран СНГ.

Несмотря на детально проработанную концепцию, предполагавшую реализацию с июня 2026 по июнь 2027 года, финансовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив проект не получил.