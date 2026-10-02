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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 594 оценки

Энтузиасты при помощи нейросетей объединили Modern Warfare 2, Skate 3 и Minecraft в одну рабочую игру

Extor Menoger Extor Menoger

Эволюция моддинга и реверс-инжиниринга вышла на принципиально новый уровень благодаря внедрению крупных языковых моделей. Разработчики-энтузиасты начали использовать искусственный интеллект для полной декомпиляции коммерческих тайтлов и последующего портирования их кода на современные движки. Главным примером нового тренда стал проект 2010 Rust Rewrite Mashup, который объединил механики сетевого шутера Call of Duty: Modern Warfare 2, симулятора скейтбординга Skate 3 и процедурный мир песочницы Minecraft.

В основе необычного гибрида лежит открытая кодовая база проекта IW4L, воссоздающая шутерную механику Call of Duty: Modern Warfare 2 с 0 на языке Rust при поддержке игрового движка Bevy и графического интерфейса wgpu. Автор проекта прямо указал в описании репозитория на платформе GitHub, что весь программный код написан исключительно большой языковой моделью. Поверх этой базы энтузиасты интегрировали код симулятора Skate 3, декомпилированный с консоли Xbox 360, а также процедурный генератор карт из Minecraft.

Игровой процесс позволяет перемещаться по воксельным заснеженным биомам и пустыням с оружием из арсенала Modern Warfare 2, включая снайперскую винтовку Intervention, дробовик SPAS-12 и автомат M4A1. Выстрелы разносят кубические блоки на части, а пули наносят урон животным из песочницы. По нажатию клавиши боец встает на скейтборд и выполняет трюки прямо на склонах пиксельных холмов. Нестабильность гибридной сборки дает о себе знать: проект страдает от внезапных сбоев физического движка, вылетов при столкновениях и текстовых дампов памяти прямо посреди матча.

Блогер Мутахар Анас на канале SomeOrdinaryGamers подробно разобрал технологию создания подобных кроссоверов, отметив резкое снижение порога входа в программирование.

То, на что у очень талантливой команды уходили месяцы, теперь создается за считанные дни или недели.
- Мутахар Анас, автор канала SomeOrdinaryGamers

Подобный скачок стал возможен благодаря свежим релизам нейросетей вроде Claude Opus 5.5 от компании Anthropic и их связке с аналитическими пакетами обратной разработки уровня Ghidra через мост Ghidra MCP. Искусственный интеллект берет на себя рутинный разбор бинарных файлов и трансляцию низкоуровневых инструкций в читаемый код на Rust или C++. В рамках проверки концепции блогер передал нейросети образ шутера Black с консоли Xbox и уже через 2 дня получил автономный билд с работающим трехмерным рендером и стрельбой.

Сообщество уже отметилось серией аналогичных экспериментов разной сложности. В сети появились ролики с переносом всех механик Minecraft в мир Elden Ring для сражения против босса Маргита, подрывом таверны в городе Вайтран из The Elder Scrolls 5: Skyrim при помощи воксельного динамита, а также бесшовными порталами между Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. Еще 1 заметным проектом стал запуск оригинальной консольной версии Halo: Combat Evolved прямо внутри веб-браузера с поддержкой сетевых матчей на 128 участников на карте Blood Gulch.

Стремительное развитие автоматизированного вайб-кодинга открывает дорогу не только фанатским гибридам, но и глубокому сохранению классических проектов для современных платформ без участия официальных разработчиков и издателей.

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