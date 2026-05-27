Энтузиасты пытаются перенести консольную версию Minecraft на Windows XP и DirectX 9

Недавняя утечка исходного кода Minecraft Legacy Console Edition, над которой работала студия 4J Studios, подтолкнула независимых разработчиков к созданию неофициальных портов. Разработчик под ником OptiJuegos сообщил в социальных сетях о начале работы над переносом этой версии игры на операционную систему Windows XP с поддержкой графического API DirectX 9.

Для реализации проекта автор использует компилятор GCC для сборки 32-битной версии игры. Разработчик планирует обновить свой проект OptiCraft и применить новый метод интеграции кода через библиотеки fmod, что поможет избежать ложных срабатываний защитных систем.

Оригинальная консольная версия Minecraft выпускалась для платформ Xbox 360, PlayStation 3, Wii U и других консолей. Ее исходный код долгое время оставался закрытым, однако после его попадания в открытый доступ энтузиасты начали предпринимать попытки по адаптации кода для персональных компьютеров.

Сроки выхода полностью работоспособной версии порта для старых систем разработчик пока не называет.