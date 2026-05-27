ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 326 оценок

Энтузиасты пытаются перенести консольную версию Minecraft на Windows XP и DirectX 9

Extor Menoger Extor Menoger

Недавняя утечка исходного кода Minecraft Legacy Console Edition, над которой работала студия 4J Studios, подтолкнула независимых разработчиков к созданию неофициальных портов. Разработчик под ником OptiJuegos сообщил в социальных сетях о начале работы над переносом этой версии игры на операционную систему Windows XP с поддержкой графического API DirectX 9.

Для реализации проекта автор использует компилятор GCC для сборки 32-битной версии игры. Разработчик планирует обновить свой проект OptiCraft и применить новый метод интеграции кода через библиотеки fmod, что поможет избежать ложных срабатываний защитных систем.

Оригинальная консольная версия Minecraft выпускалась для платформ Xbox 360, PlayStation 3, Wii U и других консолей. Ее исходный код долгое время оставался закрытым, однако после его попадания в открытый доступ энтузиасты начали предпринимать попытки по адаптации кода для персональных компьютеров.

Сроки выхода полностью работоспособной версии порта для старых систем разработчик пока не называет.

5
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий