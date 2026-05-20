Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 314 оценок

Энтузиасты скачали 24 терабайта данных старейшего анархического сервера Minecraft

Extor Menoger

Масштабный проект по цифровой археологии в игре Minecraft достиг ключевого этапа. Группа преданных фанатов завершила скачивание и архивирование 24 терабайт данных, сохранив регион площадью 1 млн квадратных блоков с печально известного сервера 2b2t. Этот сервер существует уже 16 лет и славится полным отсутствием правил. За время его работы ландшафты превратились в руины, а по всей карте разбросаны остатки старых и новых баз.

Процесс архивации занял долгие годы и потребовал значительных усилий. Организатор проекта под ником Crayne и его команда потратили более 3000 долларов на оплату приоритетных очередей и аренду серверов. Для скачивания мира использовались специально созданные программы и боты. В конце 2024 года команда запустила 28 бот-аккаунтов для сохранения территории в 512000 блоков, на что ушло 17 дней. Финальный этап стартовал в декабре 2025 года и продлился 109 дней до апреля 2026 года. Работа велась в строжайшем секрете, поскольку обнаружение ботов обычными игроками привело бы к их неминуемому уничтожению.

В итоговый архив вошли данные из обычного мира, а также территории площадью 256000 блоков из измерения Энд и 100000 блоков из Незера. Скачивание Незера стало возможным благодаря временной ошибке после обновления до версии 1.21.4 летом 2025 года. Архиваторы работали предельно осторожно, чтобы запечатлеть скрытые базы и нетронутую историю старейшего анархического мира без вмешательства агрессивно настроенных пользователей.

Сейчас команда работает над созданием торрент-файла для распространения всех 24 терабайт данных среди желающих. Разработчики отмечают, что на формирование раздачи уйдет около 3 недель из-за огромного объема информации и необходимости обновления старых фрагментов карты. Тем временем энтузиасты уже опубликовали исходный код своих программ на портале GitHub, а также выложили рендеры карты в высоком разрешении и таблицы с результатами анализа. В будущем авторы планируют провести новые масштабные сохранения миров.

Комментарии:  3
Tiona
Madiark

24 терабайт мусора для умалишённых

lndig0

- Зачем? Да просто потому что я могу, Морти!