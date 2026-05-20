Энтузиасты скачали 24 терабайта данных старейшего анархического сервера Minecraft

Масштабный проект по цифровой археологии в игре Minecraft достиг ключевого этапа. Группа преданных фанатов завершила скачивание и архивирование 24 терабайт данных, сохранив регион площадью 1 млн квадратных блоков с печально известного сервера 2b2t. Этот сервер существует уже 16 лет и славится полным отсутствием правил. За время его работы ландшафты превратились в руины, а по всей карте разбросаны остатки старых и новых баз.

Процесс архивации занял долгие годы и потребовал значительных усилий. Организатор проекта под ником Crayne и его команда потратили более 3000 долларов на оплату приоритетных очередей и аренду серверов. Для скачивания мира использовались специально созданные программы и боты. В конце 2024 года команда запустила 28 бот-аккаунтов для сохранения территории в 512000 блоков, на что ушло 17 дней. Финальный этап стартовал в декабре 2025 года и продлился 109 дней до апреля 2026 года. Работа велась в строжайшем секрете, поскольку обнаружение ботов обычными игроками привело бы к их неминуемому уничтожению.

В итоговый архив вошли данные из обычного мира, а также территории площадью 256000 блоков из измерения Энд и 100000 блоков из Незера. Скачивание Незера стало возможным благодаря временной ошибке после обновления до версии 1.21.4 летом 2025 года. Архиваторы работали предельно осторожно, чтобы запечатлеть скрытые базы и нетронутую историю старейшего анархического мира без вмешательства агрессивно настроенных пользователей.

Сейчас команда работает над созданием торрент-файла для распространения всех 24 терабайт данных среди желающих. Разработчики отмечают, что на формирование раздачи уйдет около 3 недель из-за огромного объема информации и необходимости обновления старых фрагментов карты. Тем временем энтузиасты уже опубликовали исходный код своих программ на портале GitHub, а также выложили рендеры карты в высоком разрешении и таблицы с результатами анализа. В будущем авторы планируют провести новые масштабные сохранения миров.