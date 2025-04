Фил Спенсер рассказал о "Minecraft в кино", Fallout 2 и фокусе на играх Xbox

О том, как Xbox совмещает голливудские проекты с разработкой игр вроде The Outer Worlds 2 и Doom

На фоне кассового успеха фильма «Minecraft в кино» и позитивного приема сериала Fallout от Amazon, глава Microsoft Gaming Фил Спенсер обсудил стратегию компании в отношении экранизаций игровых франшиз. В интервью Variety он подчеркнул, что ключевым показателем успеха для таких проектов является уважение к огромному сообществу геймеров и самой интеллектуальной собственности. Подтвердив планы на второй сезон Fallout, Спенсер отметил, что положительный опыт адаптаций придает Xbox больше уверенности для работы над схожими проектами в будущем, но всегда с оглядкой на реакцию фанатов.

Спенсер считает, что игровая индустрия эволюционировала до уровня, когда создаваемые ею миры и персонажи обладают достаточной глубиной для успешного переноса в кино и на телевидение, подобно тому как ранее адаптировались книги и комиксы. При этом Microsoft не планирует превращаться в голливудскую студию; основной задачей компании останется разработка качественных видеоигр.

Касаясь непосредственно игрового направления, руководитель Xbox выразил оптимизм по поводу будущих релизов, упомянув ожидаемые The Outer Worlds 2 и новую игру серии Doom. Он также отметил успех Indiana Jones and the Great Circle. Говоря о Game Pass, Спенсер указал на рост сервиса на ПК и в облачном гейминге, однако подписка остается лишь одной из опций для игроков, а не самоцелью бизнеса.