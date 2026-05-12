Хакеры используют фейковый сервер Minecraft "Hello Kitty" для кражи данных игроков

В сети появилась новая мошенническая схема, нацеленная на поклонников игры Minecraft. Злоумышленники создали поддельный сайт сервера под названием KittiesCraft, который оформлен в стиле популярной франшизы Hello Kitty. Ресурс выглядит максимально правдоподобно и предлагает уютную игру без токсичности, однако его главная цель заключается в распространении опасного программного обеспечения среди геймеров.

Схема начинается с того, что пользователи получают сообщения в мессенджере Discord от своих знакомых с приглашением присоединиться к новому милому серверу. Перейдя на сайт, жертва видит красивое оформление и предложение скачать специальный кастомный лаунчер для входа в игру. На странице указано, что для работы требуется Java 17, а для скачивания доступны версии под Windows 10 и Windows 11. Если пользователь загружает и запускает этот установочный файл, на его компьютер проникает сложный вредоносный код, написанный на языке Python.

Специалисты по кибербезопасности проанализировали файлы и выяснили, что под видом милого лаунчера скрывается опасная программа для кражи данных. Вирус незаметно добавляет себя в исключения Windows Defender и начинает сканировать систему. Вредоносное ПО похищает файлы cookie из браузеров, сохраненные пароли, токены авторизации Discord, данные криптовалютных кошельков и профили беспроводных сетей. Вся собранная информация тайно отправляется хакерам на удаленные сервера. При этом на экране жертвы отображается фальшивый интерфейс установки с милыми анимациями, который просто имитирует загрузку файлов, чтобы отвлечь внимание и усыпить бдительность.

Кроме кражи личной информации, этот вирус обладает функционалом сетевого червя. Получив доступ к учетной записи Discord, программа начинает автоматически рассылать ссылки на поддельный сервер Hello Kitty всем контактам зараженного пользователя, тем самым расширяя охват потенциальных жертв. Эксперты настоятельно рекомендуют игрокам проявлять осторожность, игнорировать подозрительные ссылки с просьбой скачать сторонние лаунчеры даже от друзей и использовать только официальные или проверенные временем клиенты.