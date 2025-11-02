Игрок в Minecraft 5 лет в одиночку строит транспортную сеть городского масштаба

Пользователь Minecraft с ником Vixlump продемонстрировал результат своего пятилетнего труда — масштабную транспортную систему, которую он продолжает развивать самостоятельно после того, как его друзья покинули сервер. Проект, который изначально был совместным выживанием, перерос в амбициозную личную стройку.

Для навигации по разветвленной сети энтузиаст создал подробную карту, стилизованную под схемы реального метрополитена. По словам автора, процесс строительства помогает ему расслабиться, хотя он и признает, что проект немного вышел из-под контроля. Каждая новая линия создается по более высоким стандартам, включая в себя редстоун-механизмы и оптимизированные пути для увеличения скорости передвижения. Игрок продолжает модернизировать систему, готовя ее к возможному возвращению других участников.

Одной из главных проблем в поддержании столь крупного объекта в рабочем состоянии стали странники Края, которые, по словам игрока, являются постоянной головной болью, медленно разрушая ландшафт по одному блоку за раз.

Сообщество в комментариях под его работой порекомендовало использовать специальные датапаки для защиты от действий эндерменов, которые не отключают другие важные игровые механики. Также обсуждение коснулось недавних экспериментальных нововведений в Java-версии игры. В частности, речь шла о новой игровой настройке minecartMaxSpeed в тестовых сборках, которая позволяет значительно увеличить максимальную скорость вагонеток. Стандартный предел скорости составляет 8 блоков в секунду, но с помощью новой команды его можно поднять до 1000, хотя игроки отмечают, что практичные значения находятся в районе 40 блоков в секунду, что эквивалентно 144 километрам в час.