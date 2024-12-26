Игроки Minecraft разбили 347 миллиардов блоков и погибли 39 миллионов раз - итоги 2024 года

В сети появился новый трейлер Minecraft, где создатели игры поделились интересной статистикой за 2024 год. Кстати, для знаменитой песочницы это уже пятнадцатый год поддержки.
Вот что успели наделать игроки за этот год:
- разбили 347 миллиардов блоков
- собрали 44 миллиона кожуры броненосца
- скрафтили 1,3 миллиона волчьей брони
- создали 491 тысячу сборщиков
- победили 20 миллионов вихрей
- смастерили 2 миллиона палиц
- открыли 24 миллиона хранилищ
- нашли 53 миллиона цветоглазов
- погибли в хардкоре 39 миллионов раз
- перекрасили 1,4 миллиона мешков
- исследовали 85 миллионов биомов
А в конце разработчики тепло пожелали всем игрокам уютно провести праздничную неделю.
Ого, как интересно (нет, лучше бы посчитали сколько раз я срал игры в этом году, даже эта статистика будет интереснее чем вот это)
Агуша гейминг, только агушата лет 5-6 в такое играют.