Игроки Minecraft разбили 347 миллиардов блоков и погибли 39 миллионов раз - итоги 2024 года

В сети появился новый трейлер Minecraft, где создатели игры поделились интересной статистикой за 2024 год. Кстати, для знаменитой песочницы это уже пятнадцатый год поддержки.

Вот что успели наделать игроки за этот год:

разбили 347 миллиардов блоков

собрали 44 миллиона кожуры броненосца

скрафтили 1,3 миллиона волчьей брони

создали 491 тысячу сборщиков

победили 20 миллионов вихрей

смастерили 2 миллиона палиц

открыли 24 миллиона хранилищ

нашли 53 миллиона цветоглазов

погибли в хардкоре 39 миллионов раз

перекрасили 1,4 миллиона мешков

исследовали 85 миллионов биомов

А в конце разработчики тепло пожелали всем игрокам уютно провести праздничную неделю.