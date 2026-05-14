Игроки разгадали тайну сида панорамы главного меню Minecraft версии 1.21.4

Команда энтузиастов из сообщества Minecraft@Home совершила крупный прорыв, найдя сид мира, который используется на фоне главного меню в обновлении 1.21.4. Эта панорама с биомом Бледного сада была добавлена разработчиками из Mojang 30 октября 2024 года в снапшоте 24w44a. Поиск занял почти 1.5 года и завершился успехом благодаря нестандартному подходу к анализу генерации игры.

Изначально исследователи столкнулись с серьезными трудностями. Алгоритм вращения текстур травы изменился в новых версиях, что сильно усложнило поиск точных координат. После того как координаты были найдены, проект распределенных вычислений работал 2 месяца, фильтруя расположения деревьев, цветов и высоких грибов. К 31 августа 2025 года все задачи были завершены, но результат оказался нулевым. Проект зашел в тупик на 6 месяцев.

Ситуация изменилась 1 марта 2026 года. Пользователь под ником someone12469 опубликовал скриншоты нужной локации без деревьев. Для этого он применил новый метод, основанный на анализе сида масштабирования биомов. Изучив пиксели листвы Темного леса на заднем плане сквозь просветы в деревьях Бледного сада, он смог вычислить точное соотношение блоков для 2 биомов на участке размером 5 на 5 блоков. Это позволило сузить круг поиска до 17 млрд возможных вариантов для нижних 34 битов сида.

Поскольку алгоритм случайной генерации Java имеет ограничение в 2 в 48 степени уникальных сидов, видеокарта смогла перебрать оставшиеся варианты за 3 часа. В результате осталось около 16000 кандидатов, большинство из которых были сразу отброшены из-за отсутствия нужного биома. Финальной сложностью стала механика загрузки чанков. Выяснилось, что порядок загрузки напрямую влияет на форму деревьев. Чтобы воссоздать точный вид панорамы, игрокам потребовалось использовать консольные команды для принудительной загрузки чанков в том же порядке, в котором это происходило у авторов скриншота.

Итоговым сидом стал вариант -2132177964578008911 для версии 24w40a с включенным экспериментом зимнего обновления. Точные координаты локации составляют X 3052.723, Y 111.65, Z 335.023. Теперь любой игрок может лично посетить эту местность.