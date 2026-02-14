Игроки в Minecraft критикуют новый инструмент на базе ИИ для автоматического строительства

В последнее время дискуссии об искусственном интеллекте все чаще затрагивают тему обмена авторского контента на удобство. Технологии позволяют быстрее реализовывать идеи, генерируя изображения или видео, и эта тенденция добралась до игровой индустрии. Группа энтузиастов разрабатывает программу на основе генеративного ИИ, способную создавать постройки в Minecraft с помощью одного скрипта, однако геймеры встретили эту новость со скепсисом.

Новый инструмент позиционируется как способ удовлетворить потребность в творчестве без необходимости тратить часы на ручную укладку блоков. Программа может сгенерировать практически любую структуру по запросу пользователя. Несмотря на потенциальную пользу для создания декораций к анимациям или масштабным картам, многие пользователи интернета считают это вмешательством в саму суть игрового процесса. По их мнению, использование такого софта в игре, основанной на креативности, напоминает использование автоматизированной техники в детской песочнице ради быстрой постройки замка.

На платформе Reddit разгорелась дискуссия, где пользователи пытаются понять целесообразность существования подобного ПО. Игроки задаются вопросом, зачем вообще проявлять креативность, если процесс можно автоматизировать. Один из участников обсуждения под ником UninitiatedArtist выразил недоумение тем фактом, что люди создают технологии, уничтожающие сам смысл творческих игр.

Помимо философских вопросов, сообщество обеспокоено практическими последствиями для честных строителей. Пользователь wtfdym_ отметил, что талантливые игроки теперь будут чаще сталкиваться с необоснованными обвинениями в использовании нейросетей, подобно тому, как это сейчас происходит с художниками. Также критике подверглось название проекта OSU, которое, по словам пользователя Background_Fun_8913, было выбрано специально для манипуляции поисковой выдачей за счет популярной одноименной ритм-игры. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что автоматизация ключевой механики Minecraft лишает игру ее главного преимущества.