К Джейсону Момоа в экранизации Minecraft может присоединиться Мэтт Берри ©

Недавно анонсированная экранизация популярной песочницы Minecraft начинает пополняться новыми звездами Голливуда. Как стало известно изданию Deadline, компанию Джейсону Момоа в предстоящем фильме может составить известный комик Мэтт Берри. Актер уже находится на финальной стадии переговоров со студией.

Подробности сюжета фильма и роли Берри пока не разглашаются. Актер в первую очередь известен по роли вампира Ласло Крейвенворта из сериала "Чем мы заняты в тени" и своему участию в мультфильме "Губка Боб в бегах". Как предполагается, он претендует на одну из центральных ролей для предстоящей киноадаптации.

Производством экранизации Minecraft занимается Vertigo при поддержке компании Legendary и оригинальных разработчиков игры — студии Mojang. Постановщиком проекта был выбран Джаред Хесс, который выступал режиссером таких комедий, как "Зачинщики", "Дон Верден" и "Суперначо".

Премьера ленты по мотивам популярной игры должна состоятся 4 апреля 2025 года.