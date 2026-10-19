Команда из четырех ИИ-агентов Gemini 4 Argon полностью прошла Minecraft за 27 часов без помощи человека

Исследователи искусственного интеллекта опубликовали отчет о первом полностью автономном прохождении Minecraft группой нейросетевых агентов Gemini 4 Argon. Четыре независимых бота под именами janesick, gyldenia, auratian и bulicame появились в случайно созданном мире на легкой сложности без заготовленных шаблонов или сторонних скриптов. Единственной задачей для команды было убийство Дракона Края любыми доступными средствами режима выживания. Полное прохождение заняло 27 часов и 14 минут непрерывной работы, что составило около 81 внутриигрового дня. За это время искусственный интеллект написал и исполнил 2783 программы на языке JavaScript и пережил 605 смертей.

В отличие от визуальных моделей вроде SIMA от Google DeepMind, которые распознают происходящее на экране по пикселям и управляют персонажем с помощью эмуляции клавиатуры и мыши, агенты Gemini 4 Argon работали через стандартную библиотеку ботов Mineflayer. Нейросети получали информацию об окружении в виде текстовых данных о координатах, инвентаре и показателях мобов, после чего писали асинхронный код для навигации, сбора ресурсов, крафта предметов и сражений. Средняя программа исполнялась около 33.5 секунды, а в остальное время модель обрабатывала результаты и планировала следующие шаги. На протяжении всей сессии за сервером наблюдал независимый пятый агент Observer, следивший за соблюдением правил и подтвердивший полное отсутствие человеческого вмешательства или серверных команд.

Насколько нам известно, это первое сквозное автономное прохождение Minecraft ИИ-агентами, достигнутое с использованием стандартной библиотеки Mineflayer без предварительно разведанных сидов или других созданных человеком специализированных инструментов. Победа потребовала от агентов удержания целостного плана на протяжении тысяч взаимосвязанных шагов в течение более чем суток.

- Максенс Фальдор, соавтор исследования

Уже через 10 минут после старта агенты спонтанно скоординировали действия через игровой чат и разделили обязанности без внешних подсказок. Бот gyldenia взял на себя разведку деревень, сбор провизии и шерсти для крафта кроватей, bulicame ушел под землю на поиски алмазов, janesick занялся выплавкой железа и созданием инструментов, а auratian подготовил портал в Нижний мир. Спустя 1 час и 42 минуты после генерации карты команда оказалась в Незере. Там боты построили защитные бункеры высотой ровно в два блока для охоты на трехблочных эндерменов и собрали 15 единиц жемчуга Края в общий сундук базы.

Вылазка за огненным порошком едва не сорвала забег из-за частых смертей и атак мобов. Потеряв 12 единиц ресурса в пламени и столкнувшись с уничтожением выпавших предметов огненным шаром гаста, боты зафиксировали инцидент в общей памяти и переписали алгоритмы безопасного перемещения по туннелям. Позже бот auratian утонул со всеми 12 Очами Края в инвентаре, но успел отправить координаты гибели напарнику. Бот bulicame успел добежать до места крушения и подобрать ключевой лут за 2.5 минуты до его исчезновения. Чтобы найти скрытую подземную крепость, janesick бросил два Ока Края из разных точек, фиксировал траекторию каждые 50 миллисекунд и триангулировал пересечение векторов на расстоянии 1.3 км, ошибившись относительно портальной комнаты всего на 43 метра.

На финальный штурм Края ушло почти 14 часов, на протяжении которых дракон убил персонажей 69 раз. Анализируя внутреннее состояние босса прямо из игровых пакетов, агенты определили, что 10 кристаллов на обсидиановых башнях регенерируют здоровье противника до предельных 200 единиц. Когда искусственный интеллект дракона завис на стадии обстрела, вся четверка ботов намеренно прыгнула в пустоту в течение 6 минут, чтобы временно выгрузить мир Края и перезагрузить застрявший цикл босса. Решение проблемы с кристаллами нашел auratian: вместо крафта кирок боты добывали руками блоки земли, поднимались столбами на вершины колонн, сбивали кристаллы ударом кулака и прокапывали путь вниз.

Шесть кристаллов из десяти уничтожил бот gyldenia, а решающий удар по дракону нанес bulicame, у которого к финалу схватки оставалось всего 2.5 единицы здоровья из 20. В логах сервера победа зафиксирована официальным достижением Free the End. Из 605 смертей команды 351 случай пришелся на рядовых монстров, а около 22% запущенных ботами скриптов завершились аварийной ошибкой. Сами исследователи подчеркивают, что эксперимент проходил на легком уровне сложности, где отсутствует гибель от голода, а прямой доступ скриптов к координатам сквозь стены и встроенный поиск пути дали ботам существенное преимущество над обычными игроками.