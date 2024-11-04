Компания Decart представила ИИ-модель Oasis, способную генерировать игровой процесс Minecraft в ответ на команды игрока

Для обучения нейросети были использованы тысячи видеороликов с геймплеем Minecraft. При помощи них ИИ-модель научилась создавать интерактивную игровую среду, в реальном времени реагирующую на команды с клавиатуры и мыши. Она симулирует графику, физику и основные геймплейные механики Minecraft, вроде перемещения, прыжков и взаимодействия с различными блоками.
Пока механизм генерации геймплея далек от идеала, Oasis выдает довольно низкое качество изображения и испытывает трудности с сохранением целостности созданных игровых миров, ведь нейросеть пытается заново генерировать картинку при каждом повороте камеры. Из-за этого в игре постоянно меняется ландшафт и пропадают построенные игроком объекты.
Авторы Oasis не собираются останавливаться на достигнутом и обещают продолжать работу над нейросетями для генерации игрового процесса в реальном времени. Текущую версию Oasis можно опробовать, открыв официальный сайт проекта в браузере Google Chrome.
ну да еще все это генерируется на 980
Гипотетически, это реально может работать, однако для этого нужно как минимум 3 очевидных момента, каждый из которых в принципе реализуем, но какова цена этой реализации... вопрос открытый.
1. Что бы нейронка не рисовала лабуду как она сейчас рисует при генерации майнкрафта (когда окружение полностью меняется, стоит только отвенуться), оно должно все равно контролироваться симуляцией и сохранением того, что происходит за кадром.
2. Что бы получалась картинка хотя бы лучше чем в майнкрафте, потребуется дохрена производительности, стоимость работы которой просто тупо тратить на игры.
3. Все равно будет нужен материал, на котором нужно будет учить нейронку, возможно создать этот материал будет сложнее чем просто сделать игру. Это майнкрафт-дум-констрайк относительно легко сейчас превратить в подобие игры на нейронке, потому что игроки выср... создали столько гов... материала, без этого - труба. (можно конечно на видео учить, но тогда в играх будет не графика, а сплошной наркоманский трип)
Зашел протестировать, "игра" просто зависла. Хотя не удивительно, у меня встроенная видеокарта.
Почему ваш хвалённый ИИ до сих пор не может сделать чтобы обычный онлайн переводчик переводил точно без ошибок.Почему ИИ до сих пор не используют в играх на неписях не наделив их мозгами хоть каким то своим мышлением.Почему разработчики ETS 2 с помощью ИИ не создают огромные красивые новые карты.Ну и.т.д..Слишком много громкой рекламы и пиара ИИ а на практике такой вот пшик.
На самом деле ИИ уже все это делает и экономит кучу денег, а деньги любят тишину
в онлайне до сих пор нету автопереводчика в чате
Сейчас разработчики игр отвечают головой за каждую мелочь в игре, если допустить туда сгенерированные ИИ диалоги NPC, разрабы заманаются по судам скакать - сейчас каждое слово и предложение в игре фильтруется десять раз сами знаете по каким причинам. Никому такие "неожиданности" не нужны, чтобы потом за них отвечать
мои нейронные сети не научись писать точно без ошибок а вы хотите чтоб ии переводил пек-пек
ваще чтоб преводить без ошибок слова омонимы например нужен прострасвенный контекст. с подходом нейронных сетей они должны быть сильно толще. толще значит как мимум больше вычислений как для работы так и для обученя если речь не идет о сетях которе не статичны а постоянно обучаются и моут поробобывать создавать какие то свои логические контестные блоки.
для того чтобы обучить нейросеть рисовать природу ее нужно на чем то обучить и тут наверно прямее использовать численые модели просто.
если будет такая нейронная сеть в чем я оч сомневаюсь в рамках текущего ее подхода которая сможет постотреть несколько сотен тысяч часов видео с лесом и выявить закономерности то как бы проблемы с правами на материалы обучения. и скороей всего такая сеть додумается использовать перлин-бом-бом шум вместо рассуждения о том почему здесь растет это дерево.
Хера ты умник, а почему ИИ еще не создал межгалактический корабль, а почему ИИ не создал лекарство от старости, а почему а почему..
ПОТОМУ ЧТО!
Как тебе еще ответить. ПОТОМУ ЧТО
И что значит наш хваленый? Есть технология, её используют и адаптируют по всякому, все!