Компания Decart представила ИИ-модель Oasis, способную генерировать игровой процесс Minecraft в ответ на команды игрока

Для обучения нейросети были использованы тысячи видеороликов с геймплеем Minecraft. При помощи них ИИ-модель научилась создавать интерактивную игровую среду, в реальном времени реагирующую на команды с клавиатуры и мыши. Она симулирует графику, физику и основные геймплейные механики Minecraft, вроде перемещения, прыжков и взаимодействия с различными блоками.

Пока механизм генерации геймплея далек от идеала, Oasis выдает довольно низкое качество изображения и испытывает трудности с сохранением целостности созданных игровых миров, ведь нейросеть пытается заново генерировать картинку при каждом повороте камеры. Из-за этого в игре постоянно меняется ландшафт и пропадают построенные игроком объекты.

Авторы Oasis не собираются останавливаться на достигнутом и обещают продолжать работу над нейросетями для генерации игрового процесса в реальном времени. Текущую версию Oasis можно опробовать, открыв официальный сайт проекта в браузере Google Chrome.