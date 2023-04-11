"Кубические деликатесы": по мотивам Minecraft вышла официальная кулинарная книга с интересными рецептами ©

Популярная песочница Minecraft после консолей, ПК и мобильных платформ принялась завоевывать кухню игроков. Студия Mojang выпустила официальную кулинарную книгу, которая была вдохновлена кубическим миром и невероятными возможностями создания всего нового в игре. Она включает больше 40 рецептов, которые удовлетворят любые вкусы фанатов Minecraft.

Кулинарная книга Minecraft обещает научить готовить самые необычные блюда, которые были вдохновлены безграничным миром Minecraft. В ней игроки смогут найти рецепты быстрых закусок, которыми можно насладиться во время игрового сеанса, а также подробные инструкции приготовления изысканных десертов и блюд, подходящих для самых привередливых искателей приключений.

Книга уже отправилась на полки магазинов. Её можно приобрести за 20 долларов в твердом переплете, а тем кому не терпиться приготовить блюдо в Minecraft могут ознакомиться с бесплатными рецептами. На официальном сайте игры можно ознакомиться с инструкциями по изготовлению сразу двух "кубических" блюд.