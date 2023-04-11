Minecraft 09.05.2009
8.3 3 697 оценок

"Кубические деликатесы": по мотивам Minecraft вышла официальная кулинарная книга с интересными рецептами

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Gutsz
Новости

Популярная песочница Minecraft после консолей, ПК и мобильных платформ принялась завоевывать кухню игроков. Студия Mojang выпустила официальную кулинарную книгу, которая была вдохновлена кубическим миром и невероятными возможностями создания всего нового в игре. Она включает больше 40 рецептов, которые удовлетворят любые вкусы фанатов Minecraft.

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Кулинарная книга Minecraft обещает научить готовить самые необычные блюда, которые были вдохновлены безграничным миром Minecraft. В ней игроки смогут найти рецепты быстрых закусок, которыми можно насладиться во время игрового сеанса, а также подробные инструкции приготовления изысканных десертов и блюд, подходящих для самых привередливых искателей приключений.

Книга уже отправилась на полки магазинов. Её можно приобрести за 20 долларов в твердом переплете, а тем кому не терпиться приготовить блюдо в Minecraft могут ознакомиться с бесплатными рецептами. На официальном сайте игры можно ознакомиться с инструкциями по изготовлению сразу двух "кубических" блюд.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Это вторая какая то?

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mongol312

Оливье, рассольник и окрошка для меня теперь заиграли новыми красками))

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