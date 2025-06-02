Кыргызстан теперь в Minecraft: Федерация киберспорта запустила сервер с национальным колоритом

Кыргызская Федерация Киберспорта объявила о запуске первого в истории Кыргызстана официального Minecraft-сервера. Этот проект призван объединить элементы культуры, киберспорта и медиа.

Основным режимом на сервере станет "Кыргызская Анархия". В этом режиме игрокам предстоит выбрать одно из первоначально пяти доступных исторических кыргызских племен (в дальнейшем планируется расширение до сорока) и выживать в открытом мире. Участники смогут строить поселения, объединяться в альянсы, защищать свою территорию и участвовать в сражениях.

Сообщается, что сервер поддерживает как Java, так и Bedrock версии игры, что позволяет играть как с ПК, так и с мобильных устройств. В настоящее время сервер работает в режиме бета-тестирования, которое продлится два месяца. Это позволит разработчикам протестировать механики, баланс племен, PvP-систему и оптимизировать техническую составляющую.

Кроме основного режима, планируются отдельные игровые события в формате соревновательных челленджей, такие как "Выживание среди 100 игроков" и "Последний герой". Масштабные события будут записываться и публиковаться на официальном YouTube-канале Федерации в виде эпизодов, роликов и игровых шоу. Проект рассматривается как первый шаг к созданию масштабной Minecraft-платформы с национальной идентичностью.