"Любимый персонаж Minecraft - береза": Microsoft удалила из Steam инди-песочницу из-за скриншота с деревьями

Юридический отдел Microsoft славится своей железной хваткой, когда дело касается защиты интеллектуальной собственности. Однако последняя история, произошедшая в Steam, заставила игровое сообщество недоумевать: неужели корпорация решила запатентовать обычные деревья и особенно березу? Инди-разработчик лишился страницы своей игры из-за того, что пейзаж в его проекте показался юристам подозрительно знакомым.

Создатель воксельной песочницы Allumeria, известный под ником Unomelon, сообщил в социальной сети Bluesky о блокировке его проекта в магазине Valve. Причиной стала «ложная», по мнению автора, жалоба DMCA (на нарушение авторских прав), поданная Microsoft. Представители корпорации указали на конкретный скриншот игры, который якобы нарушает их права на франшизу Minecraft.

На спорном изображении запечатлен обычный лес с березами, дубами с осенней листвой и тыквами. Несмотря на то, что воксельная графика действительно имеет сходства с хитом от Mojang, подобные визуальные решения используют десятки игр в жанре, включая ожидаемую Hytale. Однако для Microsoft наличие в кадре берез в кубическом стиле стало достаточным основанием для бана.

Реакция игроков не заставила себя ждать. В комментариях пользователи упражняются в остроумии, иронизируя над ситуацией:

Ах да, любимый персонаж Minecraft — береза.

— написал один из пользователей, намекая на абсурдность претензии.

Стоит отметить, что сама Allumeria позиционирует себя как более экшен-ориентированная игра, напоминающая «3D-версию Terraria» с упором на сражения с боссами, глубокое исследование пещер и продвинутое строительство (включая изменение форм блоков и RGB-освещение). Сейчас страница в Steam недоступна, а разработчик ищет способ оспорить жалобу и вернуть игру в продажу.