Minecraft едва не стала собственностью Activision Blizzard: Бобби Котик раскрыл детали несостоявшейся сделки

Бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик признался, что его компания могла купить Mojang и Minecraft ещё до сделки с Microsoft. По словам экс-директора, в начале 2010-х Activision всерьёз рассматривала покупку популярнейшей песочницы и даже сделала официальное предложение основателю игры Маркусу «Notch» Перссону.

Котик рассказал, что провёл пять дней в Стокгольме, обсуждая покупку студии, и предложил создателю Minecraft сумму в 1,5 млрд долларов. Однако в процессе выяснилось, что Notch намерен покинуть компанию после продажи, а вместе с ним уйдут и ключевые сотрудники. Mojang тогда насчитывала всего около 30 человек, и Activision усомнилась в том, что сможет эффективно управлять студией в таком состоянии.

После встречи Notch перезвонил Котику и сообщил, что Microsoft предложила гораздо больше — 2,5 млрд долларов. Услышав это, глава Activision признал, что компания не сможет перебить цену, и сделка распалась. Вскоре после этого Microsoft завершила покупку Mojang, превратив Minecraft в одну из своих главных франшиз.

Сегодня Котик отмечает, что Microsoft успешно развивает проект, а руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути, по его словам, проделал «отличную работу» по управлению брендом. Интересно, что спустя годы Activision Blizzard всё же оказалась связана с Minecraft опосредованно — благодаря масштабной сделке Microsoft по покупке издателя в 2023 году.

Сам Бобби Котик покинул компанию после 32 лет работы, в течение которых он стал одним из самых влиятельных и обсуждаемых руководителей игровой индустрии.