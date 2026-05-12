Minecraft 09.05.2009
Minecraft Java Edition получил систему друзей и P2P-мультиплеер

RedDay13 RedDay13

В свежем снапшоте 26.2 появилась полноценная система друзей — с приглашениями, статусами и игрой без локальной сети. Кнопка появилась в главном меню и меню паузы, а также привязана к клавише O (можно переназначить).

Что умеет система:

  • статусы: офлайн, онлайн, «в мире», «в мире, куда можно войти»;
  • отправка, принятие и отклонение заявок;
  • уведомления-тосты с аватарками;
  • раздел с входящими и исходящими заявками.

Всё управляется через новый раздел в настройках сети («Online Options»). Там же можно ограничить видимость активности — от «все видят» до полного невидимки.

Одиночные миры теперь можно открывать для друзей через интернет — без возни с локальной сетью и портами.: Старый экран «Открыть для LAN» заменили на новый — «Настройки мультиплеера», где можно выбрать:

  • Off — никто не зайдёт;
  • Local — только локальная сеть;
  • Online — друзья отовсюду.

Композитор Paula Ruiz (fingerspit) записала сразу 6 треков:

  • 5 фоновых композиций: Shores, Memories, Nightly, Home, Ebb;
  • 1 музыкальный диск «Bounce».

Пластинку можно найти в шахтёрских вагонетках внутри биома Серные пещеры. Сигнал компаратора при воспроизведении — 8.

Lev Lev

Самое важное по своему функционалу обновление для ваниллы, имхо