Minecraft может получить полноценную версию для Nintendo Switch 2

Похоже, Mojang готовит нативную версию Minecraft для Nintendo Switch 2. На это указывает недавнее появление игры в базе рейтингового агентства ESRB, где проект получил отдельную возрастную классификацию для новой консоли Nintendo.

Сейчас владельцы Switch 2 могут запускать Minecraft благодаря обратной совместимости с первой Switch, однако специальной версии, созданной непосредственно для нового устройства, до сих пор не существует.

Появление отдельного рейтинга обычно свидетельствует о подготовке полноценного релиза на платформе. Хотя официального анонса пока не было, находка уже вызвала обсуждения среди игроков.

Какие именно улучшения получит версия для Switch 2, пока неизвестно. Предполагается, что игра сможет предложить более стабильную производительность, улучшенную графику и сокращённое время загрузок благодаря более мощному железу консоли.

В описании ESRB Minecraft получила рейтинг E10+ («Для всех от 10 лет») за элементы фэнтезийного насилия. Ведомство напоминает, что игроки исследуют открытый мир, добывают ресурсы, строят сооружения и сражаются с различными противниками, включая зомби, скелетов и магов.

На данный момент ни Mojang, ни Nintendo не делали официальных заявлений о выпуске Minecraft для Switch 2. Однако появление отдельного рейтинга может говорить о том, что анонс новой версии состоится уже в ближайшем будущем.