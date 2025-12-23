Minecraft на пороге перемен? Mojang наняла экс-руководителя Ubisoft для руководства Vanilla

Mojang удивила сообщество Minecraft, объявив о назначении Кэти Скотт на пост руководителя поддержки Minecraft Vanilla. Vanilla — это «чистый» Minecraft без модификаций и дополнительных монетизационных механик, который долгие годы служил эталоном песочницы с блоками. Однако опыт нового руководителя вызывает беспокойство среди игроков: Скотт ранее отвечала за внедрение микротранзакций и стратегий удержания в Ubisoft, занимаясь онлайн-сервисами и монетизацией таких проектов, как Assassin’s Creed и Rainbow Six.

В своем посте на LinkedIn Скотт заявила, что намерена «поддержать команду в реализации потенциала Minecraft», что, по мнению некоторых игроков, может означать внедрение более агрессивных монетизационных моделей. Ее опыт работы в Ubisoft и EA, а также участие в проектах с постоянным обслуживанием и стратегиями удержания, породил опасения, что Vanilla может потерять свою «чистоту» и превратиться в платформу с усиленной коммерческой направленностью.

В то же время эксперты отмечают, что пока преждевременно делать выводы. Mojang уже управляет процессом монетизации, и на роль Скотт могли рассматривать скорее как опытного менеджера для управления живыми сервисами, а не для внедрения хищнических механик. Тем не менее, назначение подтверждает, что 2026 год станет ключевым для Minecraft: фанаты внимательно следят за тем, каким образом Mojang будет развивать классическую версию игры и насколько новые решения затронут привычный геймплей Vanilla.

С назначением Скотт вопрос будущего Minecraft Vanilla стал горячей темой в сообществе: сохранит ли игра свою «чистоту», или Mojang решит использовать опыт нового руководителя для внедрения более масштабных коммерческих функций — покажет время.