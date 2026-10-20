Minecraft получил пятый снапшот версии 26.4 - ледяные кирпичи и звуки льда

Mojang выпустила пятый снапшот версии 26.4 для Minecraft, добавив новые функции из финального игрового дропа 2026 года.

В игре появился набор декоративных блоков из упакованного льда: кирпичи, плиты, ступени, стены и резные блоки синего оттенка. Они не тают, а добываются киркой. Также у блоков льда появились эмбиент-звуки: если блок льда окружён другими льдами по горизонтали, находится под воздухом и над водой, он может издавать жутковатое «пение», эхом раздающееся в ледяных пещерах. Плотный, синий и замороженный лёд получили собственные звуковые события вместо звуков стекла.

Изменения затронули и геймплей. Ледяные шары теперь наносят 2 единицы базового урона, который снижается по мере потери скорости. Игроки могут проваливаться в пещеры под расщелинами, когда хрупкий лёд ломается. Расщелины генерируются более равномерно. Замороженные зомби теперь держат щиты так же, как обычные зомби, а при использовании яиц спавна в ледяных пещерах коровы, свиньи, куры и лягушки появляются в холодных вариантах. Полярные медведи, снежные големы и странники теперь невосприимчивы к эффекту заморозки, а замороженные зомби больше не спавнятся под землёй вне биома ледяных пещер.

В превью также исправили множество ошибок: мёд снова даёт опору со всех сторон, зачарование «Спешка» и сила проводника увеличивают скорость добычи так же, как в Java Edition, а «Ледоход» теперь замораживает воду по кругу вокруг владельца и только когда тот стоит на земле.