Minecraft получила крупное обновление 26.50 - новый биом, заброшенные лагеря и десятки декоративных блоков

Mojang выпустила крупное обновление 26.50 для Minecraft Bedrock Edition, получившее название Wilderness Bound. В рамках Game Drop 3 игра получила новый биом, заброшенные лагеря, новые строительные блоки и другие изменения.

Главным нововведением стали Заброшенные лагеря, которые теперь можно встретить практически во всех биомах. Их внешний вид меняется в зависимости от окружающей местности, а внутри можно найти сундуки с добычей, кровати и другие предметы, которые пригодятся для обустройства собственной базы.

Обновление также расширяет набор строительных материалов. В Minecraft появились шерстяные лестницы и плиты, доступные во всех 16 цветах шерсти. Аналогичный набор вариантов получили бетонные лестницы и плиты.

Ещё одной декоративной новинкой стали подушки. Их можно размещать в разных местах и использовать в качестве сидений. Как и многие другие новые предметы, они доступны в 16 цветовых вариантах.

В Wilderness Bound появился и новый биом — Пятнистый лес. Он встречается рядом с особенно холодными регионами и отличается тополями, на которых растут новые грибы Shelf Mushroom. Деревья представлены красным, оранжевым и жёлтым вариантами, каждый из которых имеет собственные листья, побеги и набор деревянных блоков.

В Пятнистом лесу также появились красные кустарники и особые варианты привычных животных, приспособленные к холодному климату. Здесь можно встретить овец, кур, коров, свиней, кроликов и лис.

Помимо нового контента, обновление 26.50 включает исправления ошибок и различные улучшения Minecraft Bedrock Edition. Тем временем Mojang продолжает расширять вселенную Minecraft и другими проектами: Minecraft Dungeons II выйдет 29 сентября, а версия Minecraft для Nintendo Switch 2, согласно указанной информации, появится 27 октября.