Minecraft получит долгожданное новое измерение Sift, а также ледяные пещеры в 2027 году

В ходе трансляции Minecraft Live 26 сентября разработчики объявили планы на новое обновление. В игру впервые за 15 лет добавят новое измерение, а также биом ледяных пещер.

Новым измерением станет Sift. Разработчики описывают его как одновременно странное и красивое, полное мощных и загадочных угроз. В Minecraft Dungeons II игроки попадут туда через таинственные разломы, появляющиеся по всему Верхнему миру. В этом измерении действует собственный цикл дня и ночи. Как именно Sift будет реализован в ванильной игре, пока неизвестно.

В ледяных пещерах растут светящиеся ледяные кристаллы и сосульки, которые могут упасть, если игрок установит в пещере факелы. Там же появляется ледяной зомби — у него два типа атак: ближний бой и метание ледяных глыб.

Официальная дата выхода обновления и другие подробности пока не объявлены.