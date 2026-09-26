Minecraft получит долгожданное новое измерение Sift, а также ледяные пещеры в 2027 году

В ходе трансляции Minecraft Live 26 сентября разработчики объявили планы на новое обновление. В игру впервые за 15 лет добавят новое измерение, а также биом ледяных пещер.
Новым измерением станет Sift. Разработчики описывают его как одновременно странное и красивое, полное мощных и загадочных угроз. В Minecraft Dungeons II игроки попадут туда через таинственные разломы, появляющиеся по всему Верхнему миру. В этом измерении действует собственный цикл дня и ночи. Как именно Sift будет реализован в ванильной игре, пока неизвестно.
В ледяных пещерах растут светящиеся ледяные кристаллы и сосульки, которые могут упасть, если игрок установит в пещере факелы. Там же появляется ледяной зомби — у него два типа атак: ближний бой и метание ледяных глыб.
Официальная дата выхода обновления и другие подробности пока не объявлены.
Идею спёрли у galacticraft
По цветовой палитре прям No mans sky.
Всё равно из-за обязательной дрочки нижнего мира не хочется возвращаться. Душнее локации ни в одной игре не видел, даже болота Миядзаки не такие тошнотворные.