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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 587 оценок

Minecraft получит долгожданное новое измерение Sift, а также ледяные пещеры в 2027 году

RedDay13 RedDay13

В ходе трансляции Minecraft Live 26 сентября разработчики объявили планы на новое обновление. В игру впервые за 15 лет добавят новое измерение, а также биом ледяных пещер.

Новым измерением станет Sift. Разработчики описывают его как одновременно странное и красивое, полное мощных и загадочных угроз. В Minecraft Dungeons II игроки попадут туда через таинственные разломы, появляющиеся по всему Верхнему миру. В этом измерении действует собственный цикл дня и ночи. Как именно Sift будет реализован в ванильной игре, пока неизвестно.

В ледяных пещерах растут светящиеся ледяные кристаллы и сосульки, которые могут упасть, если игрок установит в пещере факелы. Там же появляется ледяной зомби — у него два типа атак: ближний бой и метание ледяных глыб.

Официальная дата выхода обновления и другие подробности пока не объявлены.

Анонсы 11 Обновления 94
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3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
ilya178G

Идею спёрли у galacticraft

3
CAN I HABE PIZZA PLS

По цветовой палитре прям No mans sky.

3
Ted Baggins

Всё равно из-за обязательной дрочки нижнего мира не хочется возвращаться. Душнее локации ни в одной игре не видел, даже болота Миядзаки не такие тошнотворные.

2