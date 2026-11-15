Minecraft получит метательный диск и вторую руку в Bedrock в первом обновлении 2027 года

На TwitchCon разработчики Minecraft раскрыли подробности первого игрового дропа 2027 года. Главными новинками станут новое оружие и долгожданное изменение для игроков Bedrock Edition.

В игру добавят метательный диск — оружие дальнего боя, которое возвращается к владельцу после броска. Диск летит не очень далеко, но при рикошете от твердых поверхностей может отскочить дальше. Кроме того, он пробивает врагов насквозь, если те выстроились в линию. Крафтить диск можно из меди, железа, золота, алмаза и незерита, чтобы подобрать вариант под свой стиль.

Игроки на Bedrock Edition наконец-то получат возможность держать предметы в обеих руках. Раньше они могли использовать вторую руку только для некоторых вещей, вроде фейерверков или раковин наутилуса. Теперь ограничение снимут: можно будет взять кирку или раковину в любую руку просто потому, что хочется. Java-игроки пользуются этой возможностью с 2016 года, так что нововведение станет важным шагом к паритету версий.

Точная дата выхода первого дропа 2027 года пока не называется, но подробности обещают раскрыть позже.