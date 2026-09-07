Minecraft получит осенний биом, походное снаряжение и новый способ пропускать ночь

В Minecraft скоро выйдет обновление 26.3 под названием Wilderness Bound, посвящённое спокойному отдыху в осеннем лесу. Апдейт добавит новый биом «Пёстрый лес» с уникальной природой, новые предметы и несколько необычных игровых механик.

В «Пёстром лесу» будут расти жёлтые и красные тополи, а среди деревьев игроки смогут обнаружить заброшенные лагеря с полезной добычей. Для любителей путешествий разработчики также подготовили новое походное снаряжение и прыгучие грибы.

Одним из наиболее необычных нововведений станет одноразовая соломенная кровать. Она позволит пропустить ночь, но при этом не изменит точку возрождения игрока. Такой предмет может оказаться особенно полезным во время дальних путешествий, когда возвращаться к основной базе не хочется.

Обновление Wilderness Bound должно выйти в Minecraft уже в ближайшие недели. Похоже, на этот раз разработчики решили сделать ставку не на масштабные изменения, а на атмосферу осеннего путешествия и небольшие нововведения, способные разнообразить привычное исследование мира.