"Minecraft в кино" показал лучший старт на предпоказах среди всех экранизаций видеоигр

В США прошли предварительные показы «Minecraft в кино». Лента собрала 10,55 млн долларов, что стало лучшим результатом среди всех экранизаций видеоигр — до этого рекорд был у «Пяти ночей с Фредди» (10,3 млн долларов).
В дебютные выходные в мировом прокате «Пять ночей с Фредди» собрал 80 млн долларов. Аналитики считают, что экранизация Minecraft достигнет такого же результата.
Согласно данным Screen Engine/Comscore PostTrak, большинству зрителей фильм понравился — 63% от общей аудитории поставили картине высокие оценки. 65% детей (до 12 лет) оценили её на 5 звёзд, а 67% родителей — на 4,5 звезды.
При этом критики приняли фильм значительно хуже — они хвалят работу Джека Блэка и Джейсона Момоа, но отмечают запутанный сюжет, непроработанных персонажей и низкое качество графики. Оценка на Metacritic — 46/100.
Днём ранее на торрентах появилась workprint-версия фильма с недоделанной графикой.
прочёл как "показал Худший старт" - уже по инерции просто 🤣
Я тоже 🤣🤣
Ламповая комедия, фильм = игра, те кто критикуют фильм вы сначало поиграйте в эти пикселя, а уже потом ищите гениальные сюжеты.
Никогда такого не было, и вот опять. Уж больно далеки критики от народа.
Или критики умнее стада. 50/50
Продажные критиканы может и умные, что так хорошо устроились, но учитывая, что их оценки (и хорошие, и плохие) редко когда совпадают с мнением зрителей, то вряд ли это хороший маркер. Тем более для очевидно детского/семейного фильма.
Нет не умней, все гoвно фильмы что провалились в прокате, критиками облизывались и назывались шедеврами, сейчас времена такие, если критикам что не понравилось, значит фильм годный, и стоит посмотреть, и наоборот
зумерята, ещё больше на всяких экранизациях пупка, роблокса и форточки будет 😂