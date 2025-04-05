"Minecraft в кино" показал лучший старт на предпоказах среди всех экранизаций видеоигр

В США прошли предварительные показы «Minecraft в кино». Лента собрала 10,55 млн долларов, что стало лучшим результатом среди всех экранизаций видеоигр — до этого рекорд был у «Пяти ночей с Фредди» (10,3 млн долларов).

В дебютные выходные в мировом прокате «Пять ночей с Фредди» собрал 80 млн долларов. Аналитики считают, что экранизация Minecraft достигнет такого же результата.

Согласно данным Screen Engine/Comscore PostTrak, большинству зрителей фильм понравился — 63% от общей аудитории поставили картине высокие оценки. 65% детей (до 12 лет) оценили её на 5 звёзд, а 67% родителей — на 4,5 звезды.

При этом критики приняли фильм значительно хуже — они хвалят работу Джека Блэка и Джейсона Момоа, но отмечают запутанный сюжет, непроработанных персонажей и низкое качество графики. Оценка на Metacritic — 46/100.

Днём ранее на торрентах появилась workprint-версия фильма с недоделанной графикой.