"Minecraft в кино" собрал более 500 млн долларов в прокате

Мировые сборы «Minecraft в кино» превысили полмиллиарда долларов. Об этом пишет Variety.
За вторые выходные картина с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа принесла в кинотеатры 237 млн долларов, еще 313 млн пришли на релизе фильма. Результат всего 10 дней в прокате уже позволили ему стать самым кассовым проектом 2025 года.
Среди премьер лучше всего стартовал мультфильм «Царь царей», экранизация рассказа Чарльза Диккенса о жизни Иисуса Христа. Анимационная картина собрала множество звезд вроде Оскара Айзека, Кеннета Браны, Умы Турман, Марка Хэммила и Пирса Броснана, не восхитила критиков (сейчас у нее 63% на Rotten Tomatoes), но пришлась по вкусу зрителям (получила «пять с плюсом» в опросах CinemaScore). В США она собрала более 19 млн долларов.
Триллер «Любитель» с Рами Малеком и Лоренсом Фишберном сумел в первые выходные собрать 32,2 млн долларов при бюджете в 60 млн. Военная драма Алекса Гарленда «Под огнем» пока выручила лишь 8 млн на американском рынке при бюджете в 20 млн. Наконец, хоррор «Дроп» привлек в кинотеатры по всему миру 10 млн долларов при бюджете в 11 млн.
В российском прокате лидирует комедия «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым. 13 апреля сборы картины Ильи Учителя перевалили через отметку в 1 млрд рублей. На этот результат ей потребовались лишь 10 дней.
«Батя 2» стал шестым фильмом-«миллиардером» 2025 года. Ранее эту отметку пробили «Волшебник Изумрудного города», «Финист: Первый богатырь», «Елки 11», «Домовенок Кузя» и «Пророк».
Похоже, целевая аудитория кроме кубов ничего и не видела. На этом фоне и Батя – блокбастер
Когда нет аргументов, то начинаются обличения такого характера.
База...
Краткость – сестра таланта
Minecraft не ток в кино башляет:(
Норм фильмец, можно глянуть, ещё одно доказательство что не стоит слушать критиков, все что они говорят выходит ровно наоборот
У критиков как бы и нет задачи, чтобы кого-то отговорить от просмотра фильма, что его не надо смотреть. Критик он как бы, в идеале, критикует, выявляет слабые стороны задумки с точки зрения различных аспектов (сценарий, актерская игра, драматургия, операторская работа и т.д.)
сейчас в кино такие критики почти вымерли сейчас их замени Журнашлюхи
просто это развлекательный фильм по большей части для фанатов)
все остальные будут выеживаться в априори и это не правильно
вот снимут по их игре кино, по той же доте и все будут вонять, а фильм будет нормальный
никогда критики не люблю фильмы типа трансформеров, им типа подавай глубину как в той же нефте, они не могут понять, что фильм может развлекать и при этом не надо включать голову
Наверно с таким успехом, продолжение будут пилить