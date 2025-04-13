"Minecraft в кино" собрал более 500 млн долларов в прокате

Мировые сборы «Minecraft в кино» превысили полмиллиарда долларов. Об этом пишет Variety.

За вторые выходные картина с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа принесла в кинотеатры 237 млн долларов, еще 313 млн пришли на релизе фильма. Результат всего 10 дней в прокате уже позволили ему стать самым кассовым проектом 2025 года.

Среди премьер лучше всего стартовал мультфильм «Царь царей», экранизация рассказа Чарльза Диккенса о жизни Иисуса Христа. Анимационная картина собрала множество звезд вроде Оскара Айзека, Кеннета Браны, Умы Турман, Марка Хэммила и Пирса Броснана, не восхитила критиков (сейчас у нее 63% на Rotten Tomatoes), но пришлась по вкусу зрителям (получила «пять с плюсом» в опросах CinemaScore). В США она собрала более 19 млн долларов.

Триллер «Любитель» с Рами Малеком и Лоренсом Фишберном сумел в первые выходные собрать 32,2 млн долларов при бюджете в 60 млн. Военная драма Алекса Гарленда «Под огнем» пока выручила лишь 8 млн на американском рынке при бюджете в 20 млн. Наконец, хоррор «Дроп» привлек в кинотеатры по всему миру 10 млн долларов при бюджете в 11 млн.

В российском прокате лидирует комедия «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым. 13 апреля сборы картины Ильи Учителя перевалили через отметку в 1 млрд рублей. На этот результат ей потребовались лишь 10 дней.

«Батя 2» стал шестым фильмом-«миллиардером» 2025 года. Ранее эту отметку пробили «Волшебник Изумрудного города», «Финист: Первый богатырь», «Елки 11», «Домовенок Кузя» и «Пророк».