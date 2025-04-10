"Minecraft в кино" вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов по видеоиграм - за неделю проката

Фильм «Minecraft в кино» вышел лишь неделю назад, но уже вошёл в топ-10 самых кассовых адаптаций видеоигр. Несмотря на низкие оценки критиков и сдержанные отзывы зрителей, его кассовые сборы превысили 336 миллионов долларов.

Благодаря впечатляющим показателям картина с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа обошла «Соника в кино» 2020 года, заняв десятую строчку в рейтинге, и вплотную приблизилась к «Принцу Персии: Пески времени» (2010).

Ожидается, что по итогам второй недели проката новый хит превзойдёт такие фильмы, как «Анчартед: На картах не значится» (2022), «Соник 2 в кино (2022)», «Рэмпейдж» (2018) и другие. Есть высокая вероятность, что он взлетит сразу на вторую строчку.

10 самых кассовых фильмов по видеоиграм

«Братья Супер Марио в кино» (The Super Mario Bros. Movie, 2023) — 1,361 миллиарда долларов. «Соник 3 в кино» (Sonic the Hedgehog 3, 2024) — 462 миллиона. «Покемон. Детектив Пикачу» (Pokémon: Detective Pikachu, 2019) — 450 миллионов. «Варкрафт» (Warcraft, 2016) — 439 миллионов. «Рэмпейдж» (Rampage, 2018) — 428 миллионов. «Анчартед: На картах не значится» (Uncharted, 2022) — 403 миллиона. «Соник 2 в кино» (Sonic the Hedgehog 2, 2022) — 405 миллионов. «Angry Birds в кино» (The Angry Birds Movie, 2016) — 352 миллиона. «Принц Персии: Пески времени» (Prince of Persia: The Sands of Time, 2010) — 336 миллионов и 366 тысяч. «Minecraft в кино» (A Minecraft Movie, 2025) — 336 миллионов и 144 тысячи.

Бюджет «Minecraft в кино» составил 150 миллионов долларов. Изначально в большой успех фильма никто не верил, однако уже в первые выходные он превзошёл ожидания вдвое. Теперь аналитики считают, что он может войти в клуб миллиардников и даже побороться с «Братьями Супер Марио в кино» за первое место.