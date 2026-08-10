Minecraft вдохновился Path of Exile 2 и превратился в полноценную ARPG

Minecraft всё ещё удерживает статус одной из лучших песочниц, особенно для любителей строить базы и проектировать целые города. А вот с прогрессией в игре всегда всё было довольно скромно — той глубины и сложности, за которые любят Terraria, ванильной версии явно не хватает. Впрочем, эту проблему давно решают пользовательские модификации. Отличный пример — масштабная сборка Craft to Exile 2, которая недавно получила крупное обновление 2.0.

Как следует из названия, проект вдохновлён Path of Exile и Diablo 2. Модпак объединяет популярный модуль Mine and Slash, десятки других модификаций и авторские идеи разработчиков, превращая кубический мир в полноценную action-RPG.

Боевая система переработана с нуля: появились уклонения, экипировка со случайными характеристиками и развитая ролевая система. На старте вы выбираете базовый класс, а по мере прокачки распределяете характеристики, активные навыки и таланты. Позже откроется и узкая специализация: можно стать Магом крови, Чародеем-элементалистом, Бардом-призывателем или Берсерком, набирающим силу при низком здоровье. Дополняют картину рунические слова, камни поддержки для умений и проработанный крафт.

Проходить всё это предстоит в рамках сюжетной кампании с подземельями, торговцами и более чем 250 квестами. Но самое интересное начинается после эпилога. Забудьте про привычный поход в Край и битву с Драконом: на 50-м уровне открывается масштабная система карт.

Это многоразовые подземелья в различных биомах с особыми монстрами и целевым лутом. С выходом патча 2.0 в сборке появился полноценный «Атлас»: вы пробиваетесь через сеть карт и прокачиваете отдельное древо пассивок, подстраивая эндгейм под себя — будь то фарм конкретных ресурсов или усиление любимых механик. На вершине этого прогресса стоят пиковые убер-боссы на специальных аренах.

Помимо этого, обновление 2.0 принесло новые классы (Сангвимант и Криолансер), ларцы с ордами монстров (Strongboxes), временные алтари-святилища, заточённых врагов, 5 типов карт и 25 новых материалов для крафта. По своему размаху патч действительно напоминает крупный контентный сезон в современной ARPG.

Обновление 2.0 уже доступно. Если вы искали повод вернуться в Minecraft или всегда мечтали скрестить его с диаблоидом, то Craft to Exile 2 вас очень приятно удивит.

Что думаете о новинке? Делитесь мыслями в комментариях!