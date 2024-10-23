ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 6 466 оценок

Minecraft вышла на PS5 - в разрешении 4К и с поддержкой 60 кадров в секунду

Simple Jack
Новости

На PlayStation 5 вышла нативная версия Minecraft с дополнительными техническими особенностями. Теперь игру можно запустить в разрешении 4К и с поддержкой 60 кадров в секунду. Помимо этого, в новой версии повышена дальность прорисовки объектов.

Ряд пользователей может получить Minecraft бесплатно: геймеры, у которых уже есть Minecraft: Bedrock Edition на PS4, могут забрать новую версию в магазине. В игре есть кроссплей, но при переходе на PS5 счетчик проведенного в игре времени будет сброшен, что не порадовало фанатов.

Некоторые игроки отметили, что провели в Minecraft более 3000 часов, поэтому не хотели бы терять накопленный прогресс. Также фанаты считают, что версии игры на PS4 и PS5 не сильно отличаются друг от друга.

Источник  
0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий