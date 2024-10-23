Minecraft вышла на PS5 - в разрешении 4К и с поддержкой 60 кадров в секунду

На PlayStation 5 вышла нативная версия Minecraft с дополнительными техническими особенностями. Теперь игру можно запустить в разрешении 4К и с поддержкой 60 кадров в секунду. Помимо этого, в новой версии повышена дальность прорисовки объектов.



Ряд пользователей может получить Minecraft бесплатно: геймеры, у которых уже есть Minecraft: Bedrock Edition на PS4, могут забрать новую версию в магазине. В игре есть кроссплей, но при переходе на PS5 счетчик проведенного в игре времени будет сброшен, что не порадовало фанатов.



Некоторые игроки отметили, что провели в Minecraft более 3000 часов, поэтому не хотели бы терять накопленный прогресс. Также фанаты считают, что версии игры на PS4 и PS5 не сильно отличаются друг от друга.