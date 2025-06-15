Minecraft ждет крупнейшее обновление за годы: графика и исследования получат масштабное улучшения уже 17 июня

Mojang официально анонсировала дату выхода сразу двух крупных обновлений для Minecraft — Vibrant Visuals и Chase the Skies, которые существенно изменят внешний вид и возможности исследования в самой продаваемой игре в истории. Обновления станут доступны уже 17 июня, ознаменовав начало нового этапа в эволюции культового проекта.
Vibrant Visuals нацелено на улучшение визуальной составляющей Minecraft. Впервые за долгое время игра получит масштабное графическое обновление: переработанная система освещения, улучшенные отражения на воде, более насыщенные текстуры, частички и увеличенная дальность прорисовки сделают привычный мир ярче и живее. Это обновление будет доступно исключительно в Bedrock-версии игры и на совместимых с ней устройствах.
Тем временем Chase the Skies затрагивает геймплейную сторону. Оно принесёт в игру новых мобов и механики, включая Happy Ghast — летающее существо, на котором игроки смогут перемещаться по воздуху, открывая совершенно новые горизонты для исследования. Также стоит ожидать изменений в структуре мира и разнообразия контента, доступного как в Java, так и в Bedrock-версии.
Эти обновления долго обсуждались в сообществе, но их релиз оказался неожиданно близким. Mojang делает ставку на то, чтобы не только порадовать ветеранов, но и привлечь новую волну игроков, предложив Minecraft в его самой современной и технологически насыщенной форме.
С 17 июня Minecraft станет не просто кубическим строительным песочником, а ещё более впечатляющим и насыщенным приключением.
rtx версия-пока все равно красивее
Так это она и есть. Только от разработчиков.
Minecraft rtx официально от моджангов выходила
Они просто модов накатят и всë)))
Это если что пока что. Сейчас разрабы Java решили полностью переписать движок рендеринга чтобы потом и для него сделать обновление графики
Лучше бы над физикой более реалистичной работали, всяких шейдров и так полно на майнкрафт, какой нибудь сенсус ультра сделанный 7+ лет назад, + хороший текстур пак дает картинку лучше чем в этом видео.
Мне иногда кажется, что моджанги живут в каком то 2013г, и всего того прогресса который был в моддинге майнкрафта никогда не видели.
Физикой чего? Это конструктор, зачем там физика?
давто бы сделали рецепты колеса (типа добываешь каучук, железоили даже из дерева обода) и чтоб из готовых механизмов можно было крафтить (соединил 2 печки вот тебе и двигатель грубо говоря)... так можно расширить возможности а всё стоит на месте... жаль // Вэка Борг
Сэм.. что ты такое
Шейдеры лучше