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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 9 591 оценка

Minecraft ждет крупнейшее обновление за годы: графика и исследования получат масштабное улучшения уже 17 июня

butcher69 butcher69

Mojang официально анонсировала дату выхода сразу двух крупных обновлений для MinecraftVibrant Visuals и Chase the Skies, которые существенно изменят внешний вид и возможности исследования в самой продаваемой игре в истории. Обновления станут доступны уже 17 июня, ознаменовав начало нового этапа в эволюции культового проекта.

Vibrant Visuals нацелено на улучшение визуальной составляющей Minecraft. Впервые за долгое время игра получит масштабное графическое обновление: переработанная система освещения, улучшенные отражения на воде, более насыщенные текстуры, частички и увеличенная дальность прорисовки сделают привычный мир ярче и живее. Это обновление будет доступно исключительно в Bedrock-версии игры и на совместимых с ней устройствах.

Тем временем Chase the Skies затрагивает геймплейную сторону. Оно принесёт в игру новых мобов и механики, включая Happy Ghast — летающее существо, на котором игроки смогут перемещаться по воздуху, открывая совершенно новые горизонты для исследования. Также стоит ожидать изменений в структуре мира и разнообразия контента, доступного как в Java, так и в Bedrock-версии.

Эти обновления долго обсуждались в сообществе, но их релиз оказался неожиданно близким. Mojang делает ставку на то, чтобы не только порадовать ветеранов, но и привлечь новую волну игроков, предложив Minecraft в его самой современной и технологически насыщенной форме.

С 17 июня Minecraft станет не просто кубическим строительным песочником, а ещё более впечатляющим и насыщенным приключением.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
V1RuS.pr||0

rtx версия-пока все равно красивее

4
hpi

Так это она и есть. Только от разработчиков.

5
TurboKapycta hpi

Minecraft rtx официально от моджангов выходила

3
Jarvis666

Они просто модов накатят и всë)))

4
RedDay13
Это обновление будет доступно исключительно в Bedrock-версии игры и на совместимых с ней устройствах.

Это если что пока что. Сейчас разрабы Java решили полностью переписать движок рендеринга чтобы потом и для него сделать обновление графики

3
Рома Валевский

Лучше бы над физикой более реалистичной работали, всяких шейдров и так полно на майнкрафт, какой нибудь сенсус ультра сделанный 7+ лет назад, + хороший текстур пак дает картинку лучше чем в этом видео.

Мне иногда кажется, что моджанги живут в каком то 2013г, и всего того прогресса который был в моддинге майнкрафта никогда не видели.

2
Генерал Анатолий

Физикой чего? Это конструктор, зачем там физика?

4
Пользователь ВКонтакте

давто бы сделали рецепты колеса (типа добываешь каучук, железоили даже из дерева обода) и чтоб из готовых механизмов можно было крафтить (соединил 2 печки вот тебе и двигатель грубо говоря)... так можно расширить возможности а всё стоит на месте... жаль // Вэка Борг

1
Real Slim Shady

Сэм.. что ты такое

1
Neco-Aheron

Шейдеры лучше

1