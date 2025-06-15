Minecraft ждет крупнейшее обновление за годы: графика и исследования получат масштабное улучшения уже 17 июня

Mojang официально анонсировала дату выхода сразу двух крупных обновлений для Minecraft — Vibrant Visuals и Chase the Skies, которые существенно изменят внешний вид и возможности исследования в самой продаваемой игре в истории. Обновления станут доступны уже 17 июня, ознаменовав начало нового этапа в эволюции культового проекта.

Vibrant Visuals нацелено на улучшение визуальной составляющей Minecraft. Впервые за долгое время игра получит масштабное графическое обновление: переработанная система освещения, улучшенные отражения на воде, более насыщенные текстуры, частички и увеличенная дальность прорисовки сделают привычный мир ярче и живее. Это обновление будет доступно исключительно в Bedrock-версии игры и на совместимых с ней устройствах.

Тем временем Chase the Skies затрагивает геймплейную сторону. Оно принесёт в игру новых мобов и механики, включая Happy Ghast — летающее существо, на котором игроки смогут перемещаться по воздуху, открывая совершенно новые горизонты для исследования. Также стоит ожидать изменений в структуре мира и разнообразия контента, доступного как в Java, так и в Bedrock-версии.

Эти обновления долго обсуждались в сообществе, но их релиз оказался неожиданно близким. Mojang делает ставку на то, чтобы не только порадовать ветеранов, но и привлечь новую волну игроков, предложив Minecraft в его самой современной и технологически насыщенной форме.

С 17 июня Minecraft станет не просто кубическим строительным песочником, а ещё более впечатляющим и насыщенным приключением.