Мир захватили малыши: в Minecraft вышло милое обновление Tiny Takeover

В Minecraft стало ещё милее — игра получила тематическое обновление Tiny Takeover, посвящённое миниатюрным версиям привычных мобов. По всем биомам теперь бродят «детёныши», которые одновременно вызывают умиление и могут устроить настоящий хаос в постройках игроков.
Апдейт добавляет новые звуки, усиливающие атмосферу, а также расширяет взаимодействие с существами. Теперь можно создавать именные бирки для питомцев, делая их ещё более уникальными.
Главной новинкой стал особый предмет — золотой одуванчик, позволяющий навсегда сохранить мобов в детской форме, не давая им вырасти.
Обновление уже доступно на PlayStation 5 и PlayStation 4. Tiny Takeover носит развлекательный характер, добавляя в игру новый уровень «милоты» и свежие возможности для экспериментов.
чет прям обнова за обновой, неужели почувстовали конкуренцию? молодцы))