Мир захватили малыши: в Minecraft вышло милое обновление Tiny Takeover

В Minecraft стало ещё милее — игра получила тематическое обновление Tiny Takeover, посвящённое миниатюрным версиям привычных мобов. По всем биомам теперь бродят «детёныши», которые одновременно вызывают умиление и могут устроить настоящий хаос в постройках игроков.

Апдейт добавляет новые звуки, усиливающие атмосферу, а также расширяет взаимодействие с существами. Теперь можно создавать именные бирки для питомцев, делая их ещё более уникальными.

Главной новинкой стал особый предмет — золотой одуванчик, позволяющий навсегда сохранить мобов в детской форме, не давая им вырасти.

Обновление уже доступно на PlayStation 5 и PlayStation 4. Tiny Takeover носит развлекательный характер, добавляя в игру новый уровень «милоты» и свежие возможности для экспериментов.