Моддер объединил Skyrim и Minecraft в единый проект с разрушаемым миром и общей физикой

Энтузиаст под ником chasmlol выпустил масштабную модификацию SkyCraft, которая бесшовно переносит полноценный геймплей Minecraft в мир The Elder Scrolls 5: Skyrim. Проект не является визуальной стилизацией или фанатской картой-воссозданием, а запускает обе оригинальные игры параллельно, объединяя их механики в реальном времени через общую память.

Технически модификация состоит из двух компонентов: плагина для SKSE64 со стороны Skyrim и мода для Fabric на базе Minecraft. Кубическая песочница в скрытом режиме функционирует через портативный клиент Prism Launcher, полностью отвечая за логику персонажа, физику перемещения, инвентарь и состояние блоков. Движок ролевой игры от Bethesda выступает в роли визуализатора, накладывая на кубы динамическое освещение, туман, тени и погодные эффекты Тамриэля.

Это сквозной мод. Minecraft и Skyrim работают одновременно, а созданные для них надстройки позволяют клиентам взаимодействовать друг с другом, передавая нужные объекты в рендерер и возвращая данные коллизий обратно в Minecraft.

- chasmlol, создатель модификации SkyCraft

Игрок исследует северную провинцию с физикой Minecraft, используя спринт, скрытность, механику плавания и полет на элитрах. В мир Тамриэля перенесены установка и разрушение любых блоков, редстоун-схемы, поршни и контейнеры. С обновлением 0.1.1 появилась возможность буквально раскапывать геометрию Skyrim: при ударах киркой по земле или дорогам выпадают кубические блоки грязи, камня и руды, а взрывы динамита или криперов оставляют физические кратеры, в которые проваливаются как главный герой, так и неигровые персонажи.

Сражения с обитателями провинции также адаптированы под гибридные правила. Бандиты, драугры и пауки получают урон от мечей, луков, динамита и разлитой лавы из ведер, огибают возведенные укрепления и активируют нажимные плиты. Нанесение урона оружием из Minecraft прокачивает оригинальные ветки навыков Skyrim, включая одноручное оружие, стрельбу, ношение брони и скрытность. В случае гибели персонажа срабатывает традиционная рэгдолл-физика движка Creation Engine, примененная к воксельной модели Стива.

В патче версии 0.1.2 автор устранил задержки производительности во время масштабных детонаций и добавил переключатель разрушаемости окружения в меню паузы. Для любителей совместной игры предусмотрена поддержка мультиплеера до 100 участников на базе сетевого протокола Minecraft, где пользователи синхронизируют установленные блоки и общий инвентарь, сохраняя при этом личный прогресс квестов в Skyrim.

Для запуска SkyCraft требуются установленная Skyrim Special Edition или Anniversary Edition версии 1.7.104, актуальные библиотеки SKSE64 и учетная запись Microsoft с лицензионной копией Minecraft: Java Edition. Разработчик распространяет исходный код проекта с открытой лицензией MIT на площадке GitHub и предупреждает о несовместимости мода с начальной вступительной поездкой на повозке в Хелген, рекомендуя использовать стороннюю модификацию Alternate Start - Live Another Life.